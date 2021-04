Continuano le scintille a ‘L’Isola dei Famosi 2021’. E la protagonista delle ultime ore è Vera Gemma. Intanto, nelle scorse ore Andrea Cerioli h attaccato Brando Giorgi. Roberto Ciufoli ha suggerito di chiedere ad Andrea e così ha fatto. Ma Cerioli, che ieri ha sbottato anche contro lo stesso Ciufoli, ha raccontato che Brando era già al corrente di tutto perché presente la notte precedente quando notte infatti una infradito, che pare usino come presina, è finita accidentalmente nel fuoco, bruciandosi del tutto.

E solo lunedì scorso aveva avuto una discussione proprio con Roberto Ciufoli. "Di solito si nomina chi ti sta sul cavolo, non per una cavolata. Avrei preferito mi avessi detto che ti sto antipatico. L'hai fatto per far uscire Drusilla? Ah, allora è anche architettata. Dato che è uscita l'Isoardi con me, allora mandiamo Andrea Cerioli contro la Drusilla", aveva detto l'ex tronista. Adesso vediamo invece con chi se l'è presa Vera Gemma. Momenti davvero molto tesi in Honduras, col pubblico in trepidazione.















Vera non ha mai avuto sin dall'inizio un rapporto positivo col naufrago Awed. Essendo ormai rimasta su Playa Esperanza con Miryea Stabile, ha scoperto che Awed ha deciso di rinnegare del tutto la loro amicizia. Non si sarebbe mai aspettata un gesto simile dal giovane e dunque in queste ore ha voluto contestare questo suo comportamento. Le sue parole sono emblematiche e non hanno tanto bisogno di interpretazioni. Chissà cosa succederà nelle prossime puntate condotte da Ilary Blasi.















Vera Gemma ha quindi commentato così l'atteggiamento di Awed: "Ma è un parac…o. Abbastanza da restare in gioco". E la stessa donna ha anche avvisato Elisa Isoardi, infatti alla conduttrice televisiva ed ex di Matteo Salvini ha detto: "Loro ti temono". Lei ha ammesso di aver capito questa situazione e poi ha esclamato in maniera molto amara su Isolde Kostner: "E lei non è scema come la Isoardi". Quindi, è convinta che la Kostner farà mettere tutti sull'attenti gli altri naufraghi.









In passato è girata sul web una intervista di Vera Gemma in cui ha fatto coming out raccontando di quando si è innamorata di una ragazza: “Ho avuto esperienze di tutti i tipi, in passato, mi sono innamorata follemente di una donna, mi ricordo che questo provocò molto scandalo. Quindi ho avuto esperienze omosessuali e non, ma per me la normalità è un concetto molto relativo. Mi è successo di innamorarmi di una donna sì”.

