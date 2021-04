Un anno tra alti e bassi quello vissuto finora da Bianca Guaccero. Dopo le polemiche autunnali aveva lasciato tutti a bocca aperta confessando un bacio con l’attore Gerard Butler, celebre soprattutto per la sua recitazione nel film ‘300’. A lanciare la spifferata era stato Jonathan che, di fatto, aveva poi costretto Bianca Guaccero a confessare.

"È stata una cosa dolcissima. Io ero in ascensore distratta con il telefono e lui mi disse che ero la donna più bella che avesse mai visto". La conduttrice aveva poi aggiunto: "Ho pensato che non ci vedesse bene. Lui mi ha chiesto se mi potesse baciarmi, io alzo lo sguardo, vedo questo ragazzo stupendo, all'epoca aveva trent'anni, ed ho detto ok. C'è stato un bacio ma è finita lì". Quindi, questo incontro fortuito è avvenuto circa vent'anni fa. Il loro brevissimo flirt è nato così per caso, poi lui è diventato famosissimo. Un vero e proprio scoop.















In precedenza Bianca Guaccero aveva solamente rivelato: "Oggi è un attore famoso in tutto il mondo, allora non lo era, per me era solo un gran bonazzo. Vi dico solo che ha le mie stesse iniziali". In tanti avevano commentato sotto il video di 'Detto Fatto'. E se qualcuno aveva parlato di Giulio Berruti, c'era stato invece un utente che era stato bravo ad azzeccare il nome parlando appunto di Gerard Butler.















Nella nuova puntata di oggi di Detto Fatto, poco spazio al gossip. Piuttosto l'attenzione si è concentrata sulla pandemia. Da quando è esplosa è già passato più di un anno e nonostante siano partite le vaccinazioni si è ancora ben lontani dal pieno ritorno alla normalità con un bilancio di vittime giornaliero che fa ancora rabbrividire.











Bianca Guaccero, visibilmente commossa, ha dichiarato: “Oggi 7 aprile è una giornata molto importante perché è la giornata mondiale della salute e mai come in quest’ultimo anno abbiamo capito tutti come la salute sia la cosa più importante” la conduttrice di Detto Fatto poi si è sfogata: “Tutta la nostra grande famiglia di Detto Fatto spera che questa emergenza sanitaria finisca il prima possibile perché non ce la facciamo più.”

