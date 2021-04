Barbara D’Urso ha condotto una nuova puntata di ‘Pomeriggio Cinque’ ed ha inevitabilmente dato molto spazio alla vicenda riguardante Olesya Rostova, la ragazza che si trova in Russia che tutti sperano possa trattarsi di Denise Pipitone, scomparsa a Mazara del Vallo diciassette anni fa. Tante polemiche sono esplose sul programma russo ‘Lasciali parlare’, infatti è stato accusato di voler esclusivamente ottenere visibilità e audience sfruttando una storia così tanto delicata.

In attesa comunque della messa in onda della trasmissione, le speranza si affievoliscono sempre più e c’è la sensazione secondo alcune anticipazioni che la giovane non sia Denise. La padrona di casa del programma Mediaset ha appreso una notizia in diretta ed è rimasta decisamente sbalordita. La reazione di Carmelita è stata immediata e ha trovato il consenso di tantissimi telespettatori. Andiamo a vedere insieme cosa è success nelle scorse ore e cosa ha affermato la donna. (Continua dopo la foto)















Alcune ore fa, sul suo profilo Instagram ufficiale, Olesya Rostova ha dato vita ad un post che ha scatenato molte polemiche. La giovane ha infatti scritto: “Oggi ci sarà la terza puntata, non perdetela, l’Italia avrà la notizia che stavate aspettando”. L’inviato di ‘Pomeriggio Cinque’ ha dunque avvisato Barbara D’Urso di questo post e lei è rimasta senza parole. Ha invocato dunque maggiore trasparenza e rispetto per una famiglia che sta soffrendo moltissimo da tantissimi anni e che spera ancora. (Continua dopo la foto)















Barbara D’Urso ha quindi esclamato: “Non stiamo per scoprire chi ha vinto il Festival di Sanremo. Io sono scioccata per questa cosa, rispetto le dinamiche televisive ma posso dire da mamma, e anche da essere umano, che non si gioca così”. Quindi, Barbarella non è riuscita proprio a credere a quella frase che non avrà fatto assolutamente piacere alla famiglia Pipitone. E alcuni hanno anche accusato Olesya di essere un’attrice e che dunque sta cercando soltanto di diventare più famosa. (Continua dopo la foto)









Le anticipazioni della puntata hanno rivelato che Olesya Rostova è stata ipnotizzata e ha raccontato qualche ricordo della sua infanzia. Con tutte le precauzioni del caso, e viste anche le notizie che sono uscite nelle ultime ore, la giovane avrebbe spiegato: “Già quando avevo cinque anni avevo capito che ero sola e che aspettavo i miei genitori ma consideravo che quella nomade non era la mia mamma”.

