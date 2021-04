Le anticipazioni circolavano da giorni e giorni poi, poco più di un mese fa, il pubblico di Uomini e Donne vedere in tv la scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Una scelta a sorpresa, arrivata dopo una lunga serie di alti e bassi, con una frequentazione iniziata anni fa quando i due avevano provato a conoscersi fuori dallo studio di Maria De Filippi.

E ora i due volti ormai storici di UeD hanno lasciato insieme il programma dopo una scelta che sembrava quella del trono classico, con tanto di sedie rosse e petali di rosa a cascata dal soffitto. Ma adesso, inevitabilmente, la curiosità dei fan è tutta incentrata sul "dopo". Come procedono le cose tra loro? Intanto subito dopo la messa in onda della puntata hanno prontamente condiviso tutti i messaggi di auguri e congratulazioni.















Da quando hanno lasciato mano nella mano UeD non sono più tornati in studio, ma fuori tutto è sembrato tutto procedere per il meglio come hanno fatto entrambi sapere nelle interviste più recenti al magazine del programma. Anche su Instagram in queste settimane si sono più volte immortalati insieme. Tra loro non hanno ancora parlato di convivenza ma di recente un passo importante c'è stato.















"Ho già fatto conoscere Riccardo a mio figlio Pasquale Alex tramite una videochiamata", ha rivelato poco tempo fa Roberta al settimanale Nuovo. L'ex dama ha proseguito raccontando che Riccardo è molto bravo con i bambini e con suo figlio è riuscito a trovare un giusto approccio parlando di calcio e di Play Station. Ma negli ultimi giorni i fan hanno notato un cambiamento: Riccardo e Roberta non si fanno più vedere insieme e questo ha sollevato dubbi.











Lei, che è più attiva sui social, si mostra sempre da sola e molto impegnata nelle sponsorizzazioni; lui invece da tempo è ‘sparito’ da Instagram. Dunque si sta facendo sempre più strada l’ipotesi secondo cui Roberta e Riccardo si siano già lasciati. Anche l’influencer Deianira Marzano è intervenuta su questo rumor. Ha anche scritto che se queste voci di rottura si rivelassero vere, ne vedremo certamente delle belle considerando gli scontri che ci sono stati in studio tra i due.

