Isola dei Famosi, sale la tensione. A tenere banco è ancora l’eliminazione di Elisa Isoardi ma a scaldare gli animi sono altri due naufraghi, al centro di una violenta lite. La bocciatura della Isoardi al televoto ha spiazzato un po’ tutti. La conduttrice cuneese è finita in un televoto flash assieme ad Andrea Cerioli ed è stata eliminata. L’ex tronista, tra gli ultimi entrati in gioco, supera – seppur di poco, con il 53% delle preferenze – l’ex ballerina, che da un lato lascia la palapa, ma dall’altro rientra a Playa Esperanza.

Prima di lei era toccato a Daniela Martani subire l’onta dell’eliminazione.

Al televoto l'ex pasionaria di Alitalia è stata eliminata da Drusilla Gucci, che ha passato i giorni a disposizione a chiedere anche alle piante di venire eliminata. La Martani non ha accettato di restare a Playa Esperanza e ha abbandonato il reality. Prima di lasciare la Palapa, Isoardi ha dovuto dare il consueto "bacio di Giuda". La conduttrice tv ha scelto Drusilla Gucci, ma solo perché la naufraga vuole uscire dal gioco.















Al momento su Playa Esperanza oltre alla Isoardi ci sono Vera Gemma e Miryea Stabile: tre concorrenti forti, che catalizzeranno l'attenzione dei telespettatori fino alla prossima puntata dell'Isola. Le tre protagoniste sono sul piede di guerra. Durante un confronto infatti hanno espresso giudizi su Awed, Gilles Rocca, Angela Melillo e Valentina Persi che non convincono del tutto.















Ma a incendiare tutto è Andrea Cerioli. Solo lunedì aveva avuto una discussione con Roberto Ciufoli. "Di solito si nomina chi ti sta sul cavolo, non per una cavolata. Avrei preferito mi avessi detto che ti sto antipatico. L'hai fatto per far uscire Drusilla? Ah, allora è anche architettata. Dato che è uscita l'Isoardi con me, allora mandiamo Andrea Cerioli contro la Drusilla", aveva detto l'ex tronista.











Nel mirino ora finisce Brando Giorgi che ha iniziato a chiedere ai presenti dove fossero le presine. Roberto Ciufoli ha suggerito di chiedere ad Andrea e così ha fatto. Ma Cerioli, che ieri ha sbottato anche contro lo stesso Ciufoli, ha raccontato che Brando era già al corrente di tutto perché presente la notte precedente quando notte infatti una infradito, che pare usino come presina, è finita accidentalmente nel fuoco, bruciandosi del tutto.

