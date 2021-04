Sono la coppia più discussa del momento. La seconda uscita dall’edizione numero 5 del GF Vip dopo quella formata da Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Giulia ha da poco lanciato la sua prima linea di beachwear e presto condurrà sulla piattaforma Mediaset Play ‘Salotto Salemi’; Pierpaolo invece ha svelato di essere pronto per un nuovo successo musicale.

"Si tratta di un brano che uscirà nei prossimi mesi. Ho preso lezioni di canto", ha spiegato l'ex Velino di Striscia la notizia in diretta con Francesco Fredella su Radio RTL 102.5 in un'intervista che è arrivata prima in tendenza e c'è rimasta per ore. In attesa dei prossimi impegni Pierpaolo si gode l'amore della sua Giulia, a cui nel giorno di Pasqua ha anche presentato il figlio Leo, avuto dalla ex Ariadna Romero. "Voglio dare una notizia all'esercito Prelemi, o setta, adesso dicono anche questo – ha raccontato Pier in radio – Ieri Giulia e Leonardo si sono conosciuti per la prima volta. Lei è stata con mio figlio".















E ancora: "Abbiamo passato delle ore insieme. Come è andata? Benissimo, alla grandissima, sono felicissimo. È stato un momento che ha riempito la mia felicità. Assolutamente, mio figlio è la persona più importante e se gli ho fatto conoscere Giulia qualcosa vuol dire. Poi lei è la prima donna che presento a mio figlio dopo la separazione da Ariadna".















Tutto rosa? Anche no. L'ammissione è dello stesso Pierpaolo Pretelli che durante una diretta Instagram con Roberto Ferrari é tornato a parlare del reality raccontando quanto sia difficile ambientarsi alla vita quotidiana dopo i tanti mesi trascorsi all'interno della Casa più spiata d'Italia. Un gabbia dorata che l'ha cambiato profondamente.











“L’affetto della gente già nella casa lo avevo percepito, soprattutto con gli aerei che sono l’unico modo per sapere come va fuori, poi quando sono uscito mi hanno travolto. Ancora oggi ho delle difficoltà a riabituarmi” ha raccontato Pierpaolo mentre era in diretta, spiegando che riabituarsi ai propri standard pre GF è davvero molto difficile.

