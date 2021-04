Il serale di ‘Amici 20’ è entrato nel vivo. Sabato prossimo avrà luogo la quarta puntata e c’è attesa per scoprire chi sarà eliminato definitivamente dal programma. Nello scorso appuntamento sono andati via i ballerini Tommaso Stanzani e Rosa Di Grazia, con quest’ultima molto triste per aver dovuto salutare il fidanzato Deddy. Inoltre, nel daytime del 6 aprile è emerso che il cantante Aka7even sta vivendo un momento difficilissimo e sarebbe pronto a mollare perché stanco.

Si considera infatti il peggiore del serale e vuole evitare che ci siano ulteriori umiliazioni nei suoi confronti. Ma per il momento è rimasto al suo posto. Però è anche la sfida tra i professori a catturare grande attenzione nel pubblico. Infatti, soprattutto le squadre di Arisa e Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sono in forte contrasto tra di loro. A proposito della Celentano, su di lei è arrivato un durissimo giudizio da parte di uno che sta dentro il programma Mediaset.















In un'intervista rilasciata al settimanale 'Chi' diretto da Alfonso Signorini ha parlato uno dei giudici, il cantante Stash. Prima di riferirvi del suo commento sulla maestra, l'artista si è soffermato sulla presenza al programma: "Ad Amici ormai ho interpretato tutti i ruoli. Per quanto riguarda il protocollo, è faticoso ma salvifico". Si è anche soffermato sugli aspetti privati: "Non ci avrei mai creduto, sto vivendo un momento talmente intenso che davvero non vedo altro", ha detto sulla figlia.















Stash ha quindi affermato su Alessandra Celentano: "Di lei non mi piace la cattiveria gratuita, ma la sua preparazione sì, è indiscutibile". Dunque, giudizio positivo per quanto concerne la sua professionalità, ma i suoi comportamenti nei confronti degli allievi non sono ben accetti nemmeno dal componente della band dei The Kolors. Infatti, in tanti hanno sempre criticato la maestra di ballo di essere un po' troppo esagerata nei suoi commenti 'distruggendo' così le speranze di molti.









Carolyn Smith ha invece difeso a spada tratta Alessandra Celentano: “Guai a chi tocca Alessandra Celentano che è una vera professionista ed è l’unica che sta difendendo il vero ballo…Dicono che sia ‘cattiva’, ma è solo ignoranza… Credo che sia completamente inutile proteggere i ragazzi con belle parole. A che cosa serve? Se sono scarsi è meglio che lo sappiano”.

