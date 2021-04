Decine di messaggi stanno comparendo sul web da alcune ore, da quando il pubblico si è accorto nuovamente di un’assenza pesantissima a ‘Uomini e Donne’. Infatti, nella puntata andata in onda mercoledì 7 aprile non è apparsa in studio e la preoccupazione è aumentata. L’opinionista del programma di Maria De Filippi aveva dato forfait anche in passato per rispettare il periodo di quarantena, dopo aver avuto un contatto con una persona poi risultata contagiata dal coronavirus.

In seguito è stata costretta a non prendere parte alla trasmissione per via di un problema di natura fisico, ovvero un’indigestione. Ma adesso c’è grande tensione e non si comprende cosa stia accadendo intorno alla donna. Sul web sono apparsi numerosissimi messaggi dei telespettatori di ‘UeD’. In particolare, Twitter è stato inondato da considerazioni. E c’è anche molta disperazione in alcuni internauti, che stanno sentendo maledettamente la mancanza della vulcanica Tina. (Continua dopo la foto)















Secondo le informazioni fin qui circolate, Tina Cipollari sarebbe assente da due registrazioni consecutive e non si è scoperta la motivazione di questa decisione. Addirittura c’è chi ha paventato la possibilità che possa lasciare il programma, cosa che però non ha trovato assolutamente conferme. Quando aveva dovuto rispettare la quarantena si era collegata dalla sua abitazione per non mancare all’appuntamento televisivo. Stavolta non è stato così e allora i timori sono stati maggiori. (Continua dopo la foto)















Questi alcuni dei commenti apparsi in rete: “Ogni volta che manca Tina prendo consapevolezza sul perché guardo ancora questo programma: per lei. Senza di lei noia pura. Soprattutto ultimamente che non ci sono personaggi interessanti o quantomeno piacevoli”, “Tina dove sei?”, “Tina, ci manchi come l’aria”. Staremo a vedere se Maria De Filippi o la produzione chiariranno i motivi di questa prolungata assenza. E chissà se anche Tina Cipollari vorrà rompere il silenzio. (Continua dopo la foto)









Ogni volta che manca Tina prendo consapevolezza sul perché guardo ancora questo programma: per lei. Senza di lei noia pura. Soprattutto ultimamente che con ci Sono personaggi interessanti o quantomeno piacevoli. #UominieDonne — Ale (@alessiettaN) April 7, 2021

Prima della sua non presenza in studio, Tina perde la pazienza e interrompe la cena di Gemma e Domenico in modo irruento. L’opinionista è certa che Gemma stia portando avanti “una pagliacciata”. Qui inizia una forte discussione tra la Cipollari e la Galgani, che si conclude nel parcheggio tra urla e insulti. Appena finito il video Tina ha insistito precisando quanto accadde anni fa con l’ex marito Kikò Nalli.

