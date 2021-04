“Scusa, che hai detto?”. I soliti ignoti, Simona Ventura imbarazza Amadeus: “Ma a casa tua…?”. Gelo in studio

Ai Soliti Ignoti c’è un’ospite speciale: Simona Ventura e Amadeus perde subito la testa dalle risate! Durante l’ultima puntata del game show di Rai1, l’ospite-detective del giorno è Simona Ventura, conduttrice del programma di Rai2 “Game of games”. Anche con lei si gioca per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l’Autismo. L’indagine di Simona Ventura è notevole. La conduttrice riesce a individuare i mestieri di quasi tutti gli ignoti. Ma durante il percorso, si lascia sfuggire una battuta che non passa inosservata. Simona Ventura deve individuare chi vende parquet di bamboo e chi ha un ferramenta.

La conduttrice commenta: “In genere dal ferramenta ci vanno gli uomini e il parquet lo scelgono le donne. Anche se facendo il bricolage, anch’io vado dal ferramenta”. Poi rivolgendosi ad Amadeus aggiunge: “Il parquet lo hai scelto tu o tua moglie?”. Il conduttore risponde così: “Lo ha scelto Giovanna, anche perché io sono daltonico, avrei scelto un colore a caso…”. Intanto su Twitter, piovono i commenti dei fan del programma. “Anche le donne vanno dal ferramenta…”, scrivono alcuni. E ancora: “Il parquet lo scelgono anche gli uomini”. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma arrivano anche tanti complimenti per l’indagine e per la “coppia” televisiva: “Bravissima Simona Ventura, con Amadeus erano la coppia che volevamo vedere a Sanremo”. Alla fine, Simona Ventura riesce a indovinare il parente misterioso (la sorella dell’ignoto numero due) e devolve in beneficenza 75mila euro. Domani si torna a giocare per la solidarietà. Solo qualche giorno fa aveva fatto discutere la critica mossa da Giulia De Lellis, al suo esordio nel programma Rai. (Continua a leggere dopo la foto)















La sua indagine è quasi perfetta (solo un paio di errori), tanto che l’influencer arriva alla fase finale con la super cifra di 158mila euro. Ma è al momento del parente misterioso che iniziano i “problemi”. Giulia è indecisa tra diversi ignoti, così decide di utilizzare tutti gli aiuti. Riducendo notevolmente il montepremi accumulato. (Continua a leggere dopo la foto)











L’influencer dimezza i 158mila euro per mandar via quattro ignoti sbagliati. Ma è quando sceglie di usare il “binocolone” – riducendo ancora il gruzzolo messo da parte – che sbotta ironicamente: “Ma costa tutto caro a questo gioco…”. La spontaneità di Giulia De Lellis fa sorridere Amadeus, che replica: “In questo momento costa tutto caro…”

