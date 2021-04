In attesa della quarta puntata del serale di ‘Amici 20’, la situazione nella scuola si sta facendo infuocata. Dopo la grande tristezza di Deddy, che ha dovuto salutare la fidanzata Rosa Di Grazie nello scorso appuntamento, è avvenuto in queste ore un nuovo duro sfogo. Uno degli allievi ancora in gara per la conquista del programma di Maria De Filippi starebbe pensando seriamente di mollare tutto. Il suo addio avrebbe del clamoroso e stravolgerebbe davvero tutto. La tensione è alle stelle.

Intanto, la trasmissione di Canale 5 ha dovuto fare i conti anche con un attacco verbale da parte di un'ex insegnante, Mia Molinari: "Per chi non avesse inteso, più lo si guarda (sia per apprezzarlo sia per criticarlo) e più continueranno a prenderci in giro con questa farsa. Dovremmo dare un segnale forte, unendoci e togliendo ascolti a questo teatrino ridicolo. Un teatrino ridicolo mascherato da scuola di Amici. L'unione fa la forza, sempre! Il trash non può vincere sull'arte!", ha concluso.















La situazione sta degenerando per quanto riguarda l'allievo Aka7even. Nonostante fosse considerato inizialmente uno dei migliori talenti di quest'anno, si è un po' perso nell'ultimo periodo, a tal punto che anche la sua insegnante Anna Pettinelli ha perso la pazienza etichettandolo come "ciuccio e presuntuoso". Nel daytime andato in onda il 6 aprile, il ragazzo ha avuto una crisi emotiva e ha paventato la possibilità di andare via e lasciare dunque per sempre il posto ad 'Amici 20'.















Aka7even ha quindi detto a proposito del suo stato d'animo ad 'Amici 20': "Preferisco andarmene a casa se mi devo umiliare. Le ho perse tutte. Mi sono salvato di nuovo solo grazie a Giulia e Sam. Sono il peggiore del serale". Samuele ha tentato in tutti i modi di tirargli su il morale: "Non devi autodistruggerti". Ma lui ha proseguito nel suo sconforto: "Non c'è una cosa positiva che mi venga detta". Non resta adesso che capire cosa succederà nelle prossime ore. Il momento è davvero duro.









La Pettinelli si era rivolta così ad Aka7even: “Mi hai detto che sono pazza, come mi viene in mente, hai detto tutta una serie di improperi. Sei andato avanti mezz’ora avendocela con me, quando la persona con la quale ce la devi avere sei te! Sono molto delusa, Luca. Sono veramente delusa e inc*****a nera. Perché se le cose vanno male uno deve farsi l’esame di coscienza e non addossare agli altri le proprie colpe”.

