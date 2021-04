Sonia Lorenzini torna a far parlare di sé. Pochi giorni la fresca partecipante al Grande Fratello Vip ha riferito di essere rimasta vittima di un incidente domestico. Infatti, mentre era intenta ad allenarsi si è improvvisamente bloccata con la schiena riportando questo problema fisico. Inoltre, ha anche annunciato che dovrà operarsi a breve all’alluce valgo perché non riesce più a flettere il piede e si è anche bruciata, assaggiando i fagioli preparati dalla madre.

In queste ore è tornata presente sul social network Instagram e ha confessato di essere in uno stato d’animo molto negativo. Le sue parole hanno messo in allarme i fan, che si augurano sia solamente un momento passeggero. Un vero e proprio malessere che ha voluto condividere con il popolo del web. Ha deciso di postare alcune Instagram stories e qui l’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ ha avuto uno sfogo molto forte. Ha subito fatto comprendere quale fosse l’argomento trattato, infatti le restrizioni governative provocate dal coronavirus non riesce più ad accettarle serenamente. Continua dopo la foto















Non è semplice dunque affrontare questa fase: “Sono veramente stanca emotivamente. Niente, è da ieri che non sto bene a livello psicologico. Voi lo sapete che io sono una che la mattina parte a bomba”. Oggi, 6 aprile, l’ex tronista di è tornata a parlare sui social e ha svelato un nuovo particolare. “La settimana scorsa vi avevo detto che non era un periodo top e non riuscivo a stare qui sui social”. Continua dopo la foto















La modella e influencer Sonia Lorenzini ha poi aggiunto: “Volevo fare una storia per ringraziare due ragazze che mi hanno mandato una lettera bellissima. Mi sono commossa grazie, perchè non è scontato ma siete riuscite a regalarmi un bel momento”. Classe 1989, è diventata nota in televisione grazie a Uomini e Donne. Continua dopo la foto











Sonia è arrivata alla corte di Maria De Filippi nel 2016 in qualità di corteggiatrice di Claudio D’Angelo. Quest’ultimo ha preferito alla Lorenzini Ginevra Pisani, oggi Professoressa a L’Eredità, e così Sonia è diventata nuova tronista della trasmissione. Il suo percorso sul trono è stato piuttosto breve e la sua scelta è ricaduta sul pallanuotista Emanuele Mauti.

