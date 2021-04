Arisa è una cantante straordinaria, oltre ad essere una donna molto divertente e spiritosa. Dopo l’esperienza al Festival di Sanremo, si è buttata a capofitto per affrontare al meglio il serale di ‘Amici 20’. Lei è infatti una delle insegnanti di canto e fa squadra insieme a Lorella Cuccarini. Nella puntata di sabato 3 aprile tutti non hanno potuto non notare il suo look. Infatti, si è presentata con dei baffi finti in studio. Ed inevitabilmente tutti si sono chiesti il perché di questa decisione.

A distanza di giorni dall’episodio, l’artista ha voluto fare definitivamente chiarezza e su Instagram ha spiegato i motivi del suo gesto. Un gesto molto importante a quanto pare, visto che ha voluto tenere alta l’attenzione su una delle problematiche più gravi che attanaglia ancora l’Italia. In particolare è stato un suo follower a farle la domanda diretta e lei, senza fare troppi giri di parole, ha fornito una risposta da applausi. Siamo certi che tutti i suoi fan avranno gradito quel messaggio. (Continua dopo la foto)















Arisa ha pubblicato un paio di immagini di lei con i baffi ad ‘Amici 20′ anche sul noto social network. E come didascalia ha scelto: “Bisogna sempre esprimere se stessi”. A Maria De Filippi aveva invece detto: “Oggi mi sono svegliata sentendomi un po’ maschio e un po’ femmina. Ho optato per la non scelta. Viva il genere umano”. Quindi, aveva già fatto intendere che non si fosse trattato di un gesto senza senso. E poche ore fa ha chiarito in modo definitivo le sue importanti idee. (Continua dopo la foto)















Il follower ha postato precisamente: “Ma esattamente…perché avevi i baffi?”. E Arisa ha replicato: “L’omofobia non deve farla franca”. Dunque, si è schierata apertamente contro ogni forma di discriminazione che prenda in esame l’orientamento sessuale delle persone. Inevitabilmente l’avranno inondata di commenti positivi anche in direct, visto il suo schieramento fondamentale nei confronti di una causa che sta a cuore a milioni di persone. Chapeua quindi per lei. (Continua dopo la foto)









Zerbi ha subito detto alla collega, quando l’ha vista con i baffi: “Con questo baffo mi fai un certo se**o”. Maria De Filippi ha dovuto stoppare Rudy, in evidente imbarazzo anche lei. Ad imbarazzare ancora di più la situazione ci ha pensato però Stefano De Martino: “Rudy sono solo le nove e mezza. A mezzanotte che facciamo? Ci caliamo i pantaloni?”. Tra i due è in atto una sorta di amore-odio in queste puntate del serale.

“Per te amore mio”. Michelle Hunziker, il regalo per Tomaso Trussardi è da togliere il fiato. Un compleanno che non dimenticherà