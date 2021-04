Pochi giorni fa Michelle Hunziker ha parlato di un periodo difficile della sua vita. Lo ha fatto dalle colonne del Corriere della Sera. Senza filtri nè giri di parole, la conduttrice ha scoperchiato un vaso che contiene ancora un triste ricordo del passato quando sul suo conto sono state usate parole come lame: “In prima pagina titolarono che ero posseduta da Satana”.

Ancora molto giovane, Michelle ha dovuto trovare molta forza per saltare il muro dei pregiudizi. “Dai 20 ai 30 anni sono stata bersaglio di un gossip molto pesante, molto feroce. Non ero abituata, la vivevo malissimo, mi chiudevo in casa, mi chiedevo se avessero ragione quelli che dicevano che ero una iena ridens. In prima pagina su un giornale titolarono che ero posseduta da Satana, fu la cosa che mi ferì di più, essere trattata come un’indemoniata ai tempi delle streghe medioevali”. E ancora: “Gli hater invece non mi fanno male, è gente che vive la propria frustrazione nel rancore, bisogna ignorarli”. Continua dopo la foto















E correva l’anno 2003 quando apparse quel titolo, anno in cui circolò una fake news sorta in seguito a una ipotetica intervista al noto esorcista padre Gabriel Amorth, che parlò a proposito della Hunziker di una “chiara possessione demoniaca”. Il passato, per fortuna, perché ora Michelle Hunziker è riuscita a buttarsi tutto dietro le spalle forte anche del suo amore per Tomaso che oggi ha compiuto gli anni. Continua dopo la foto















Una ricorrenza particolare che Michelle Hunziker ha volto omaggiare con un regalo speciale condiviso con i tanti fan. Mentre Tomaso in grembiule è di spalle su una splendida terrazza con vista mozzafiato sulla città e contempla il paesaggio, con il suono delle campane in sottofondo, la showgirl svizzera naturalizzata italiana, si avvicina e gli canta una canzoncina di buon compleanno. Continua dopo la foto











In mano Michelle mantiene una rosa rosa, regalo per il marito e simbolo dell’amore che li lega orami da oltre 10 anni. “38 anni mi stai raggiungendo”. Trussardi accetta il fiore e dopo aver detto che “invecchiare è l’unico modo per non morire”, si avvicina alla donna e le da’ un bacio di nascosto, lontano dall’obiettivo del cellulare.

Ti potrebbe interessare: “Ma por** pu**”. Striscia la notizia, Michelle Hunziker fuori controllo in tv: “Una mer*”. Pubblico senza parole