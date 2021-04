Ha perso il ballottaggio con il fidanzato Deddy ed è uscita da Amici. Rosa di Grazia, la ballerina campana, è stata eliminata dal talent show di Maria De Filippi. Durante l’avventura ad Amici, i due si sono innamorati e visto la delicata eliminazione che avrebbe sancito l’addio di uno o dell’altra, hanno deciso di trascorrere gli ultimi momenti della scuola insieme. In casetta di sono abbracciati e scambiati tenerezze, poi la padrona di casa in collegamento ha dato l’annuncio ufficiale.

In una intervista pubblicata sul sito Witty, Rosa Di Grazia ha così commentato l'eliminazione: "L'eliminazione? È già da ieri che me l'aspettavo, quello che non mi aspettavo è stato lo scontro finale con Deddy che è la persona più importante che ho qua dentro. Ma è stato più gradevole perdere con lui. È stato un percorso di alti e bassi, sono stata quella messa più in discussione, ma ne ho sempre fatto qualcosa di costruttivo per cercare di crescere: è stata l'esperienza più bella della mia vita. È stato bellissimo nonostante tutti i bassi che ci sono stati, tutte le critiche e tutti i giudizi. Non si può piacere a tutti".















Rosa Di Grazia è stata una delle ballerine più criticate del talent show. Soprattutto dalla maestra Alessandra Celentano che nei suoi confronti non ha mai avuto parole tenere. Appena uscita dalla scuola, la ballerina ha iniziato a comunicare con i suoi fan attraverso i social. In molti le hanno fatto domande sulla sua esperienza e lei non si è tirata indietro. Soprattutto quando ha parlato delle due insegnanti Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano.















"Coach, donna e professionista eccezionale. La mia 'mamma chioccia'. A lei sono immensamente grata di aver creduto in me fin dal primo giorno e per avermi accompagnata e seguita in questo percorso, facendomi cresce tanto con sani ed efficienti insegnamenti. Onorata", ha detto a proposito di Lorella Cuccarini.









“Cosa pensavo quando la Celentano mi criticava su ogni cosa? Penso che ognuno sia libero di esprimere la propria opinione, sempre con determinati modi e parole. Sono del pensiero che nella vita non si può piacere a tutti, si sarà sempre giudicati nel bene o nel male, l’importante è darsi un valore in primis noi stessi e di crederci sempre”, ha confessato l’ex allieva di Amici Rosa Di Grazia.

