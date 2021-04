Nella serata del 5 aprile è andata in onda una nuova puntata de ‘L’Isola dei Famosi 2021’. Ilary Blasi ha fatto entrare in scena due nuove concorrenti, ovvero Isole Kostner e Beatrice Marchetti. Le indiscrezioni sul reality show di Canale 5 proseguono con grande insistenza e a quanto pare la padrona di casa sarebbe pronta a piazzare il colpo a effetto. Se arrivasse davvero questo sì alla sua proposta, si tratterebbe di un importante salto di qualità per la trasmissione in onda su Mediaset.

Si è parlato ad esempio anche dell’ex meteorina del Tg4, Manuela Ferrara. La donna è tra le papabili nuove protagoniste che voleranno in Honduras, ma non è lei il colpaccio che avrebbe in serbo la produzione del programma. Il nome circolato in queste ore è decisamente molto importante: si tratta di un giovane bellissimo e muscoloso, fidanzato con una nota vip. E chissà se proprio quest’ultima non si ingelosirà un po’ troppo, se sarà costretta a vedere il suo fidanzato all’Isola. (Continua dopo la foto)















Tra l’altro, tornando un attimo alla Ferrara, è stata molto al centro del gossip per le sue presunte relazioni con Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain. Ma passiamo alla notizia bomba, svelata in anteprima da ‘Very Inutil People’ e rilanciata dal sito ‘Isa e Chia’. Al momento non ci sono conferme da parte dei vertici del programma e il diretto interessato non ha commentato le voci. Sicuramente nei prossimi giorni se ne saprà di più, anche perché ormai la news sta rimbalzando ovunque. (Continua dopo la foto)















In Honduras sarebbe pronto a sbarcare Ignazio Moser, dolce metà di Cecilia Rodriguez. Ecco quanto scritto dai siti: “Una nostra fonte ci ha rivelato che un altro personaggio famoso è pronto a raggiungere gli altri naufraghi. Si tratta di Ignazio Moser, ex concorrente del GF Vip 2, il reality dove si innamorò, nel 2017, della sua attuale fidanzata Cecilia Rodriguez”. Secondo altre informazioni, dovrebbe sottoporsi a visite mediche e ad una quarantena di 2 settimane prima dell’approdo. (Continua dopo la foto)









La settima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 ha agguantato solo il 17,10% di share e 3.111.000 spettatori. Quello appena accaduto altri non è che il primo record negativo della quindicesima edizione del reality show. Forse a scarseggiare, quest’anno, sono le dinamiche intere e i confronti burrascosi. A quanto pare un comportamento in particolare dei naufraghi sta nuocendo gravemente al programma.

