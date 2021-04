La coppia più inaspettata del Grande Fratello Vip continua a far parlare di sé. Non c’è giorno in cui un articolo di giornale o un post non racconti cosa stia succedendo tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Lei si è buttata dietro le spalle, per ora, la brutta storia dell’Ares gate. Lui cerca lentamente di ricostruire un rapporto con il padre Walter.

Quello che è certo è che appena usciti dalla Casa, l’attrice siciliana e il figlio di Walter Zenga hanno infatti deciso di vivere pienamente la loro relazione e approfondire la conoscenza lontani dalle telecamere, andando subito a convivere a casa di Andrea a Milano, come non mancano di far vedere ai fan sui rispettivi canali social. Un passo importante, per alcuni forse azzardato considerando che stanno insieme da poco tempo. E ora Rosalinda, ospite insieme a Zenga a Casa Chi, ha voluto spiegare come stanno andando realmente le cose tra loro. Continua dopo la foto















“È una bella prova. È molto coraggioso, convivere con me non è semplice”, ha detto l’attrice che ha poi confidato di essere molto precisa e ordinata, cosa che non si sposa alla perfezione con il suo compagno che al contrario è più disordinato. C’è poi da dire che questa convivenza arriva in un periodo storico molto particolare e delicato che può mettere a dura prova la resistenza di una coppia. Continua dopo la foto















Una coppia che oggi si è pizzicata sui social. A iniziare il botta e risposta à stata Rosalinda Cannavò che, in delle clip condivise tra le stories di Instagram ha salutato i suoi fan affermando: “Buongiorno io sono un po’ triste perchè da Osimo stiamo andando a Milano. Mi dispiace tanto. Oggi giornata detox in generale dall’alimentazione al trucco perchè non ne posso più di mangiare schifezze”. Continua dopo la foto











Poi, all’improvviso, è arrivato il commento di Andrea che, a proposito del viaggio, ha scritto: “E’ arrabbiata perchè hanno riconosciuto me e non lei”. Non si è fatta attendere la replica di Rosalinda, che rivolgendosi direttamente all’ex gieffino gli ha posto una domanda: “Hai finito di prendermi in giro? Mi fai le storie a tradimento dicendo cose non vere”. Il siparietto è continuato con Andrea Zegna che ha calcato la mano: “Confermo che ha rosicato perchè ha riconosciuto me“. E tante risate.

