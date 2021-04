Nella giornata di domenica 4 aprile, nonostante fosse Pasqua, Mara Venier ha risposto presente ed ha condotto la sua seguitissima ‘Domenica In’. Anche se la concorrenza ha piazzato Barbara D’Urso con un allungamento della sua ‘Domenica Live’, è riuscita a sconfiggere pesantemente la conduttrice Mediaset con ascolti davvero stellari. Una trasmissione che ha spaziato su vari argomenti, ma sono state soprattutto le parole di Cristiano Malgioglio ad aver commosso proprio tutti.

‘Domenica In’ ha infatti conquistato nella prima parte di trasmissione uno share pari al 19,5% con 2 milioni 797 mila telespettatori davanti al piccolo schermo. Nella seconda parte sono stati collegati 2 milioni 526 mila spettatori e lo share è stato del 17,77%. Carmelita ha totalizzato con ‘Domenica Live’ 1 milione 745 mila telespettatori con il 12,15% di share. Per quanto riguarda ‘Domenica Live Attualità’ 1 milione 962 mila spettatori e il 13,84%. Un dato sicuramente non eccezionale. (Continua dopo la foto)















Cristiano Malgioglio è tornato a soffermarsi su un grave problema di salute, con il quale ha dovuto combattere in passato. In particolare, alcuni anni fa ha scoperto di essere stato colpito da un tumore, più precisamente un melanoma. Grazie alla sua determinazione e al lavoro dei medici è stato in grado di vincere la battaglia. Ha comunque ammesso di essere stato molto fortunato, visto che in tanti purtroppo non ce la fanno. Lui ha avuto invece la possibilità di poter sopravvivere. (Continua dopo la foto)















Il paroliere e artista ha affermato in diretta: “Mi sento un miracolato, lo sentivo dentro. Avevo una grande sofferenza dentro di me. Non ho fatto la chemioterapia, sono stato preso in tempo. Se avete dei nei fatevi controllare, non si scherza”. Ha poi detto di essersi fidato al 100% dei sanitari e, nonostante il periodo sia stato difficilissimo, ha avuto la possibilità di affrontare la sfida con forza. E da quel momento in poi fortunatamente non ci sono stati altri malanni fisici. (Continua dopo la foto)









Durante la conversazione con Zia Mara, Cristiano Malgioglio ha ricevuto anche una meravigliosa sorpresa. Non vede infatti da tanto tempo a causa della pandemia da coronavirus il suo fidanzato perché vive in Turchia. E proprio dal territorio turco la sua dolce metà ha inviato una cartolina: “Non vedo l’ora di rivedere il tramonto sul Bosforo insieme a te. Ti aspetto”. E il cantante si è emozionato davanti alle telecamere.

