Tommaso Zorzi è uno degli opinionisti de ‘L’Isola dei Famosi’ 2021. Insieme ad Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi commenta le dinamiche del reality show condotto da Ilary Blasi. Per lui si tratta solamente dell’inizio di una carriera sempre più importante, visto che tra qualche giorno presenterà il suo primo programma, ‘Punto Z’, che sarà trasmesso da Mediaset Play. Sabato scorso è stato invece ospite di ‘Verissimo’ e qui ha chiarito alcuni aspetti ancora avvolti dal mistero.

In particolare, ha precisato di non aver mai litigato con l'ereditiera, ma solo di essersi allontanato per via dell'amicizia instaurata da Elettra con il suo ex fidanzato. Inoltre, ha specificato che tra lui e Gabriel Garko non c'è praticamente nulla a livello sentimentale, infatti sono solamente dei buoni amici. I comportamenti dell'influencer però non sono stati sempre apprezzati da tutti e nelle ultime ore è giunto un attacco molto duro da parte di una sua vecchia conoscenza.















La sua esperienza a 'L'Isola dei Famosi' è giudicata fin qui molto positiva da numerosissimi suoi follower. Ma non ci sono solamente commenti favorevoli da parte dei suoi seguaci. C'è gente che non ha gradito e non gradisce affatto il suo modo di fare e dovrà fare necessariamente di più, se vorrà far ricredere questi scettici. La vip che però si è scagliata contro Tommaso Zorzi difficilmente cambierà totalmente idea. Anche perché ha sempre mostrato di rimanere delle sue opinioni.















Durante un suo intervento radiofonico al programma 'Turchesando', l'ex gieffina Franceska Pepe ha criticato il modus operandi dell'opinionista: "Penso che Mediaset abbia fatto un gran bell'investimento a puntare su di lui e non so, perché l'ho guardato poco, non lo sto vedendo brillante come nella casa dove mi sembrava più simpatico. Forse è un po' troppo impostato, lo vorrei vedere più spontaneo con l'umorismo che ho visto. Comunque complimenti per il suo percorso, penso che se lo merita".









A ‘Verissimo’ Tommaso Zorzi ha riferito a proposito della sua trasmissione: “Debutto il 7 aprile su Mediaset Play con il Punto Z. Questo è nato come una piccola rubrica all’interno del programma e adesso è diventato un format. Saremo in diretta su Mediaset Play dal 7 aprile alle ore 20.45”. E tutti non vedono l’ora di vederlo all’opera in questo importante ruolo televisivo che potrebbe lanciarlo definitivamente.

