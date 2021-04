Nella giornata di Pasqua la televisione non si è fermata. Infatti, il 4 aprile sono andati in onda i due programmi di spicco della Rai e di Mediaset. Sul primo canale della tv pubblica è stata trasmessa ‘Domenica In’ di Mara Venier; su Canale 5 spazio invece a Barbara D’Urso con ‘Domenica Live’. Per questo grande scontro domenicale grande attenzione puntata sugli ascolti. E proprio qualche ora fa sono usciti i dati, che certificano un numero molto netto, che non lascia spazio ad equivoci.

Zia Mara e Carmelita, nonostante siano in concorrenza, hanno manifestato nelle scorse settimane grandissima sportività. Hanno ammesso che non c'è odio e nemmeno rivalità tra le due conduttrici, che si rispettano moltissimo per il lavoro che svolgono. Addirittura la regina del 'Biscione' ha proposto una cosa molto suggestiva: lei ospite della Venier e quest'ultima in studio da Barbarella. Al momento non è ancora stato organizzato nulla in tal senso, ma in futuro potrebbe succedere.















Dunque, la grande sfida tra Rai 1 e Canale 5 ha visto prevalere con grande merito Mara Venier. La sua 'Domenica In' ha infatti conquistato nella prima parte di trasmissione uno share pari al 19,5% con 2 milioni 797 mila telespettatori davanti al piccolo schermo. Nella seconda parte sono stati collegati 2 milioni 526 mila spettatori e lo share è stato del 17,77%. Nonostante si sia deciso per l'allungamento di 'Domenica Live', Barbara D'Urso ha collezionato un risultato molto deludente.















Carmelita ha totalizzato con 'Domenica Live' 1 milione 745 mila telespettatori con il 12,15% di share. Per quanto riguarda 'Domenica Live Attualità' 1 milione 962 mila spettatori e il 13,84%: in particolare nella prima parte 2 milioni 230 mila e nella seconda 2 milioni 207 mila. Gli effetti sperati non ci sono stati e quindi per Barbara D'Urso è arrivata una nuova mazzata. Può invece festeggiare ed esplodere di gioia Mara Venier, che si conferma una vera e propria mattatrice. Comunque sui social, dove è sempre attivissima, Mara Venier non ha commentato il risultato che la conferma 'signora della domenica'".









Ha fatto discutere l’entrata in scena di Emanuela Aureli nei panni di Mara Venier, per uno sketch divertente con Barbara d’Urso. Un siparietto che non è particolarmente piaciuto al pubblico di Domenica Live, che ha visto in questo gesto una risposta a quanto fatto qualche settimana fa da Mara Venier. E in rete sono stati innumerevoli i commenti contro questo momento tv ritenuto non positivo.

