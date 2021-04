Elettra Lamborghini è uno dei personaggi più amati in Italia. Non soltanto per le sue doti da cantante, ma anche per la sua immensa simpatia. Oltre a tenere compagnia a migliaia e migliaia di fan sul suo profilo Instagram, l’ereditiera è protagonista anche in televisione in veste di opinionista de ‘L’Isola dei Famosi 2021’ di Ilary Blasi. Assieme a lei collaborano Tommaso Zorzi, fresco vincitore del ‘Grande Fratello Vip’, e l’artista Iva Zanicchi. Tutti e tre sono stati ospiti di ‘Verissimo’.

Durante la conversazione con Silvia Toffanin, sono stati tirati in ballo numerosi argomenti. Zorzi ad esempio ha spiegato i motivi dell'allontanamento che ci fu con la giovane. Elettra sarebbe rimasta in buoni rapporti con l'ex fidanzato dell'influencer 26enne e quindi questa situazione aveva causato una certa distanza. Ma non c'è mai stato un litigio vero e proprio. A 'Verissimo' comunque tutti sono rimasti estasiati dal mini abito verde della Lamborghini. E ora è uscito fuori il suo prezzo monstre.















Il suo look ha quindi fatto stropicciare gli occhi al pubblico, che ha apprezzato moltissimo la sua eleganza. La bellezza estetica di Elettra Lamborghini è straordinaria e stavolta l'outfit scelto l'ha resa ancora più perfetta. In particolare, quello indossato è stato un vestito bustier firmato da Balmain. Il colore per la precisione è verde pastello ed ha anche due file di bottoni gioiello. Ricercando il costo dell'abito in rete, è venuto fuori che bisogna sborsare una fortuna per accaparrarselo.















Il prezzo del vestito della cantante originaria dell'Emilia-Romagna è da urlo. Tenetevi pronti, il costo è pari infatti a 1.790 euro. Ovviamente non tutti possono permettersi di acquistare un capo del genere e in tanti sono rimasti delusi, non avendo la possibilità di poterlo comprare. Ma su Elettra Lamborghini stava da sogno e i suoi seguaci non hanno fatto altro che inondarla di complimenti. L'ereditiera ha colpito ancora con il suo look e ora non resta che vedere cosa proporrà all'Isola.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Per il sesto appuntamento con ‘L’Isola dei Famosi’ aveva invece scelto un bellissimo abito rosso. Il vestito in questione è di Givenchy e costa infatti 1.390 euro. Elettra Lamborghini ha dato informazioni sui brand e inquadrato anche le scarpe che ha abbinato all’abito rosso. Scarpe color oro e dal tacco vertiginoso che, fa sapere la stessa Elettra, sono di Prima Donna. Il prezzo? Sul sito del brand vengono vendute a 59,90 euro.

