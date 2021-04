Una puntata a dir poco bollente quella andata in onda ieri a Domenica Live. Colpi di scena e soprese. Tra gli invitati c’era anche il visconte Ferdinando Guglielmotti, reduce dalla breve esperienza all’Isola dei Famosi 2021. L’ex naufrago ha confermato davanti alle telecamere Mediaset: “Io ti amo ancora. Hai sempre lasciato una porta aperta e io quindi ci spero”.

Frasi che hanno lasciato di stucco Barbarella, che dopo un attimo di esitazione ha risposto immediatamente al suo ospite, respingendo al mittente questa proposta amorosa. Barbara D'Urso ha quindi affermato in piena diretta: "Non hai speranze con me. Devi essere felice di essere mio amico perché gli amori finiscono, le amicizie restano". Lei gli ha consigliato di attendere la fine del reality show di Ilary Blasi per potersi incontrare con Elisa Isoardi, visto che lui è sembrato molto attratto dalla presentatrice. Chissà se il visconte Guglielmotti si arrenderà e cercherà altrove la sua anima gemella, oppure se continuerà a sognare questo rapporto impossibile.















Ma non è stato questo il punto di tensione più alto. Perché a un certo punto in studio è entrata Emanuela Aureli nei panni di Mara Venier, per uno sketch divertente con Barbara d'Urso (video in basso). Un siparietto che non è particolarmente piaciuto al pubblico di Domenica Live, che ha visto in questo gesto una risposta a quanto fatto qualche settimana fa da Mara Venier.















Quanto il comico napoletano Vincenzo De Lucia aveva imitato la D'Urso. Immediati i commenti della rete. "Ma che cos'è sta cosa? Questa è una cosa imbarazzante, senza senso e pure fatta male… imitazione scarsissima", ha scritto qualcuno su Twitter. "La d'Urso doveva rendere pan per focaccia alla Venier e vendicarsi dell'imitazione ricevuta…Donne che non se la legano al dito no eh", ha sottolineato malignamente qualcun altro.











Qualcun altro ha invece fatto sapere: “Patetico il tentativo di Barbarella di andare dietro al riuscitissimo e genuino numero di Vincenzo De Lucia con l’Aureli. Alle sagre di paese c’è più dignità”. E poi ancora: “Veramente cheap Barbara che risponde a Mara che avevo uno strepitoso De Lucia. Mediaset a livelli molto bassi, mi spiace”. C’è chi ha consigliato altro a Barbara d’Urso: “Domenica Live avrebbe potuto fare un collegamento con Domenica In anziché sta poracciata con l’Aurelia che le somiglia zero”.

