La puntata di Pasqua di ‘Domenica Live’ è stata decisamente molto interessante. Tantissimi gli argomenti trattati da Barbara D’Urso, la quale ha ovviamente ospitato numerosi personaggi nel suo studio di Canale 5. E in particolare uno degli ospiti ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore alla padrona di casa. Per la precisione le ha ricordato per l’ennesima volta che prova un forte sentimento nei suoi confronti, quindi spera ancora che Carmelita possa innamorarsi di lui.

Il pubblico ha seguito con grande attenzione e curiosità questa intervista e inevitabilmente in un primo momento la conduttrice televisiva è parsa un po’ imbarazzata. Probabilmente non si aspettava simili parole, ma successivamente è riuscita a replicare a quelle insistenti avance. A quanto pare, l’uomo in più di una circostanza le ha manifestato questo grande interesse, ma lei non ha mai ceduto. Ricordiamo che si dichiara infatti ormai single da tanti anni, non avendo conosciuto la persona giusta. (Continua dopo la foto)















Tra coloro che Barbara D’Urso ha invitato per la puntata del 4 aprile c’era anche il visconte Ferdinando Guglielmotti, reduce dalla breve esperienza all’Isola dei Famosi 2021. L’ex naufrago ha confermato davanti alle telecamere Mediaset: “Io ti amo ancora. Hai sempre lasciato una porta aperta e io quindi ci spero”. Frasi che hanno lasciato di stucco Barbarella, che dopo un attimo di esitazione ha risposto immediatamente al suo ospite, respingendo al mittente questa proposta amorosa. (Continua dopo la foto)















Barbara D’Urso ha quindi affermato in piena diretta: “Non hai speranze con me. Devi essere felice di essere mio amico perché gli amori finiscono, le amicizie restano”. Lei gli ha consigliato di attendere la fine del reality show di Ilary Blasi per potersi incontrare con Elisa Isoardi, visto che lui è sembrato molto attratto dalla presentatrice. Chissà se il visconte Guglielmotti si arrenderà e cercherà altrove la sua anima gemella, oppure se continuerà a sognare questo rapporto impossibile. (Continua dopo la foto)









Intanto, nella giornata di Pasquetta Mediaset ha deciso che Pomeriggio 5 andrà in onda. Solitamente nei giorni di festa l’azienda decide di far prendere una pausa ai suoi programmi principali. Questa volta non sarà così: Barbara D’Urso andrà regolarmente in onda e terrà compagnia ai suoi tanti e affezionati telespettatori. Per la gioia del suo pubblico.

