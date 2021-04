Una puntata turbolenta quella di ieri di Amici 20, segnata dallo screzio tra Stefano De Martino e Alessandra Celentano. Tutto è nato dopo il guanto di sfida della Cuccarini lanciato a Tommaso su una coreografia di danza classica. Alessandra era consapevole che a livello tecnico Alessandro era superiore a Tommaso, ma non ha rifiutato il guanto di sfida. Dopo le esibizioni di Tommaso e Alessandro e nel dare il voto, Stefano ha fatto un discorso a favore del ballerino poi purtroppo eliminato.

Consiglio non accettato da Alessandra che attaccato De Martino: "Stefano guarda, menomale che hai fatto un'altra carriera", ha detto la maestra. De Martino sembrava volesse sorvolare sulla battuta poi ha replicato. "Comunque io ti ringrazio del tuo apprezzamento sul mio cambio di carriera, anche perché è una cosa che ci lega immagino. Facciamo entrambi televisione".















Non era stato il solo momento di tensione. I giudici hanno infatti mandato Deddy e Rosa al ballottaggio ed i due sono entrati in crisi. "Non è giusto" ha detto Deddy prima che Maria De Filippi dicesse il nome dell'eliminato. "In entrambi i casi mi sento morire dentro" ha confessato l'allievo. Poi la De Filippi ha annunciato il nome: Rosa eliminata, anche se già l'allieva se l'aspettava.















Dopo aver saputo il nome dell'eliminato Rosa e Deddy sono rimasti abbracciati a lungo. I due ragazzi di Amici 2021 sono apparsi davvero distrutti. Per loro si tratta di un doppio dolore. Il primo per l'eliminata Rosa Di Grazia, che vede il suo sogno interrompersi. Per un dolore che si consumava, altri di tristezza neppure a parlarne. Sul Web infatti il pubblico ha reagito in modo diverso. Mentre Deddy si disperava, gli utenti su Twitter esultavano.













Rosa era uno dei concorrenti meno graditi dal pubblico a casa, insomma sono in tanti a pensarla come la Celentano. Così come sono tantissimi coloro che pensano che Rosa e Martina sarebbero dovute uscire nella prima puntata e considerano questa eliminazione una vendetta per l’uscita ingiusta di Tommaso, allievo di Alessandra Celentano che non aveva mai risparmiato critiche feroci a Rosa.

