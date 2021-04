Ieri Christian De Sica è tornato in tv su Rai 1 con il suo one man show dal titolo Una serata tra amici. Uno spettacolo in cui l’attore romano ha ripercorso tutta la sua carriera artistica e anche privata. Tra i tanti momenti l’incontro con il cognato Carlo Verdone, fratello di sua moglie Silvia e la presenza della figlia Maria Rosa De Sica che compirà 34 anni tra pochi mesi.

La figlia di Christian De Sica è stata invitata sia da lui che dal fratello Brando a lavorare nel cinema, ma il suo carattere timido l'ha frenata. Ha inoltre rivelato di avere un legame molto bello con lo zio Carlo Verdone. Per quanto concerne l'ambito sentimentale, si è sposata con il marito Federico Pellegrini nel 2016 nella città di Capri. Hanno deciso di creare un brand di moda e dunque lavorano insieme. In una recente intervista ha detto: "Federico mi ha conquistato con i suoi modi all'antica". Maria Rosa, che ieri ha fatto il suo esordio in tv si è esibita con il papà in un duetto.















"L'idea è stata mia – aveva confessato al Corriere della Sera pochi giorni fa – Ho studiato canto e quando ho saputo di questo suo impegno gli ho proposto: 'perché non cantiamo insieme quella canzone che ci piace tanto I'm in the mood for love di Barbra Streisand?' Questo è un brano che ci lega da sempre e per me è un modo per dire a mio padre quanto sono innamorata di lui".





walks a red carpet for ‘Sole Cuore Amore’ during the 11th Rome Film Festival at Auditorium Parco Della Musica on October 15, 2016 in Rome, Italy.





Un colpo di teatro che ai fini dell’ascolto non è servito. Nella serata di ieri, sabato 3 aprile 2021, su Rai1 Christian De Sica – Una Serata tra Amici, in onda dalle 21.41 alle 24.04, ha conquistato 2.218.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Canale 5 Amici, in onda dalle 21.31 alle 24.49, ha raccolto davanti al video 5.754.000 spettatori pari al 27.4% di share (Amici Buonanotte 2.898.000 – 30.2%).







Su Rai2 F.B.I è stato seguito da 1.102.000 spettatori (4.3%) e Blue Bloods da 1.198.000 spettatori (4.6%). Su Italia 1 Bigfoot Junior ha intrattenuto 1.299.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Città Segrete ha raccolto davanti al video 1.804.000 spettatori pari ad uno share del 7.7%. Su Rete4 Ben Hur totalizza un a.m. di 954.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 Eden – Speciale Missione Pianeta ha registrato 447.000 spettatori con uno share del 2%. Su Tv8 The Impossible ha raccolto 364.000 spettatori con l’1.4%. Su Nove Revenant – Redivivo ha raccolto 414.000 spettatori e l’1.8% di share.

