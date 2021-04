Non è un momento facile per Ilary Blasi. La sua Isola dei Famosi perde punti di share e nei giorni scorsi ha dovuto fare i conti anche con una minaccia di querela partita dal Divino Otelma dopo la puntata dello scorso primo aprile. Ilary Blasi ha parlato di un malocchio su ‘L’Isola dei Famosi’, dove molti concorrenti hanno avuto incidenti durante le varie prove. E nelle immagini trasmesse si è sentita una voce fuori campo che avrebbe fatto cenno proprio a lui. E sul suo profilo Instagram ha annunciato ufficialmente di non aver perdonato la redazione del programma.

E quindi è pronto a portare in tribunale tutti per questo comportamento per lui inidoneo. Divino Otelma ha quindi esclamato: “Si tratta di un vergognoso comportamento che comporta un’ampia indagine anche al fine di individuare eventuali mandanti. In assenza di iniziative che mettano fine immediatamente a tale inaudita e squallida aggressione mediatica, l’avvocato Massimiliano Ermanno Kornmuller del Foro di Roma procederà nelle sedi opportune, contestando al responsabile i reati di diffamazione a mezzo posta e mezzo stampa”, ha concluso il comunicato. Continua dopo la foto















Insomma, più di qualche problema per Ilary Blasi messa in guardia anche da Maurizio Costanzo sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. “I reality show sono programmi pericolosi perché, come abbiamo visto al Grande Fratello Vip e nelle passate edizioni dell’Isola, basta una scintilla per far scoppiare un incendio…”. Ma non si è fermato qui. Continua dopo la foto















Il marito di Maria De Filippi ha rivelato di sperare che Ilary Blasi, qualora venissero fuori delle polemiche all’Isola dei Famosi, intervenga con fermezza per spegnere sul nascere situazioni che potrebbero diventare alla lunga davvero difficili da gestire: “Spero che Ilary Blasi abbia sempre la prontezza e la lucidità per spegnere le fiamme in tempo…” Continua dopo la foto











Per la moglie di Francesco Totti Maurizio Costanzo ha avuto parole di apprezzamento. “E’ una brava conduttrice…E alla guida de L’Isola dei Famosi lo sta dimostrando…”. Parole arrivate dopo quelle di elogio per Tommaso Zorzi, opinionista fortemente voluto da Ilary che ben si sta comportando.

