Stellare come sempre Arisa, con un suo modo di comunicare che stupisce, affascina e colpisce. Inizio di puntata decisamente brillante (e per certi versi anche imbarazzante) ad Amici 2021 Serale per uno scambio di battute tra due degli insegnanti. In particolare si tratta di Rudy Zerbi e Arisa, da sempre nemici nella scuola. Tuttavia, nonostante Arisa e Rudy Zerbi litighino spesso, non si risparmiano battutine divertenti. Stasera ad imbarazzare Arisa, e un intero studio, è Rudy Zerbi, più in forma che mai.

Arisa nella terza puntata Amici 2021 Serale è arrivata con dei baffi finti. Zerbi ha subito detto alla collega: "Con questo baffo mi fai un certo se**o". Maria De Filippi ha dovuto stoppare Rudy, in evidente imbarazzo anche lei. Ad imbarazzare ancora di più la situazione ci ha pensato però Stefano De Martino: "Rudy sono solo le nove e mezza. A mezzanotte che facciamo? Ci caliamo i pantaloni?".















C'è da dire che sono ormai un paio di puntate che Rudy Zerbi fa un mezzo corteggiamento ad Arisa, ovviamente giocando. Dopo aver commentato i baffi della collega Rudy Zerbi fa una confessione e si sofferma sulle unghie di Arisa. Dunque ad Amici Serale Rudy ammette di aver sperato che le unghie fossero per lui. Invece si rende conto che serviranno solo a fargli male.























Pronta la risposta di Arisa che ha rivelato come la sua estetista ce l'abbia con Rudy: "E' che questa cosa sta diventando un fatto nazionale". Il look con cui si è presentata stasera Arisa non è passato inosservato. Oltre a Rudy Zerbi anche Maria De Filippi si è soffermata a commentarli. "E' d'obbligo la domanda sui baffi" ha detto la De Filippi ad Amici 2021 "come non notarli".



Dunque Arisa lancia un messaggio agli allievi e spiega che oggi si sentiva un po’ maschio e un po’ femmina. E che, per questo, ha optato per la non scelta. Molto probabilmente Arisa si riferisce al Disegno di legge Zan, molto criticato dalla destra più conservatrice perché istituisce il reato di transomofobia.

