Straziante eliminazione ad Amici Serale terza puntata, che vede la divisione di due fidanzati. Tra le coppie formate ad Amici 2021 c’è quella di Rosa e Deddy, tra le più amate dal pubblico. Purtroppo però è accaduto qualcosa che nessuno si aspettava. I giudici hanno mandato Deddy e Rosa al ballottaggio ed i due sono entrati in crisi. “Non è giusto” ha detto Deddy prima che Maria De Filippi dicesse il nome dell’eliminato. “In entrambi i casi mi sento morire dentro” ha confessato l’allievo. Poi la De Filippi ha annunciato il nome: Rosa eliminata, anche se già l’allieva se l’aspettava.

Dopo aver saputo il nome dell’eliminato Rosa e Deddy sono rimasti abbracciati a lungo. I due ragazzi di Amici 2021 sono apparsi davvero distrutti. Per loro si tratta di un doppio dolore. Il primo per l’eliminata Rosa Di Grazia, che vede il suo sogno interrompersi. Dall’altro la separazione tra lei e Deddy, di cui si è davvero innamorata. “Mi raccomando vinci” ha detto Rosa a Deddy “ti amo tantissimo. Sto fuori, ti aspetto”. (Continua a leggere dopo la foto)















Nel tentativo di smorzare l’atmosfera Maria De Filippi ha provato ad aiutare i due allievi. In particolare Deddy riceve una sorpresa e ammette di avere avuto difficoltà ad esibirsi al ballottaggio. Poi Maria ha chiesto all’allievo di dirle qualcosa su Rosa Di Grazia, di descriverla. Dunque Deddy, guardando in lacrime la sua Rosa, ha detto che lei è testarda e orgogliosa come lui. (Continua a leggere dopo la foto)























Ma è anche la cosa più bella del suo percorso ad Amici 20, colei che gli ha fatto fare i sorrisi più sinceri. “E’ tanto speciale” ha concluso Deddy. Un altro colpo di scena davvero inaspettato è stata l’eliminazione di Tommaso Stanzani, con grande disapprovazione del pubblico che ha fatto forti boati. Nessuno si aspettava quest’eliminazione e Maria De Filippi ha deciso di esporsi. (Continua a leggere dopo la foto)







La conduttrice, il più delle volte neutrale, ha speso parole bellissime per l’allievo: “Complimenti per la tua educazione. Complimenti per la tua lealtà, per non aver mai paura di dire ciò che pensi. Per non essere quello che dice la frase giusta. Mi riferisco quando vai contro la tua insegnante”.

Ti potrebbe anche interessare: