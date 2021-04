Alessandra Celentano nell’occhio del ciclone. La maestra di danza stavolta l’ha fatta grossa. Se l’è presa con Stefano De Martino e sui social è subito bufera. Tanti quelli che hanno preso posizione in favore del ballerino e chiedono a Maria De Filippi di intervenire. Nei giorni scorsi contr Alessandra Celentano era intervenuto Filippo Bianchi, ex di Rosa.

“A prescindere dal rapporto personale, ho sempre sostenuto Rosa. So quanti sacrifici ha fatto per la danza e merita di stare lì. Gli attacchi di Alessandra Celentano non mi sorprendono, conosciamo i suoi standard artistici ma nei modi c’è un limite. E lo dico al di là del rapporto affettivo che c’è stato. Anche perché, poi, Rosa è sempre importato poco dei giudizi degli altri. È una ragazza sicura di sé, sa quello che fa e quello che ha fatto. Se è lì, significa che ha avuto ragione. So bene quanta vita ha sacrificato per la danza”. Continua dopo la foto















Secondo Filippo alcuni atteggiamenti sarebbero al limite del bullismo: “A Rosa ha detto che è una “mezza ballerina” di fronte a quasi 6 milioni di spettatori, parole come queste rischiano di distruggere la reputazione di una ragazza. È bullismo, come se mi dicessero che sono un “mezzo uomo”. Parole dure. Poi il fattaccio di ieri sera, destinato a rinfocolare la polemica. Continua dopo la foto















Tutto è nato dopo il guanto di sfida della Cuccarini lanciato a Tommaso su una coreografia di danza classica. Alessandra era consapevole che a livello tecnico Alessandro era superiore a Tommaso, ma non ha rifiutato il guanto di sfida. Dopo le esibizioni di Tommaso e Alessandro e nel dare il voto, Stefano ha fatto un discorso a favore del ballerino poi purtroppo eliminato. Continua dopo la foto











Consiglio non accettato da Alessandra che attaccato De Martino: “Stefano guarda, menomale che hai fatto un’altra carriera”, ha detto la maestra. De Martino sembrava volesse sorvolare sulla battuta poi ha replicato. “Comunque io ti ringrazio del tuo apprezzamento sul mio cambio di carriera, anche perché è una cosa che ci lega immagino. Facciamo entrambi televisione”

Ti potrebbe interessare: “Dovete lasciare la scuola”. Amici 21, la decisione è straziante. Maria costretta ad intervenire