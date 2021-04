Nella giornata di sabato 3 aprile è andata in onda l’intervista di Tommaso Zorzi a ‘Verissimo’. Ha toccato tantissimi argomenti durante la sua conversazione con la giornalista Silvia Toffanin. Si è soffermato innanzitutto sul suo rapporto con Elettra Lamborghini, con la quale in passato si è allontanato: “Ci siamo allontanati perché era rimasta molto amica del mio ex. Non avevamo litigato, ci siamo solo allontanati, ma poi ci siamo ritrovati ed è tutto come prima”. Poi ha parlato di Garko.

Il vincitore del 'GF Vip' ha detto sull'attore: "Siamo solo amici, ci siamo conosciuti dopo il suo intervento per Adua, ma nulla di più". Ma durante la sua ospitata nella trasmissione di Canale 5 ha anche annunciato una grandiosa notizia, che tutti stavano aspettando da tempo. Finalmente sappiamo cosa accadrà nell'imminente futuro dell'influencer di 26 anni. Quando avranno sentito quelle parole, i suoi fan saranno esplosi di gioia e ora non vedono l'ora che arrivi questo momento.















Tommaso Zorzi ha voluto fare alcune considerazioni anche sulle polemiche esplose dopo il 'Maurizio Costanzo Show'. Lo hanno accusato di non aver detto nulla sugli LGBT, quando ha avuto il confronto con Giorgia Meloni. E lui ha affermato: "Costanzo mi aveva detto che avrebbe già fatto una domanda su questo alla Meloni. Il mio parere lo sanno tutti, mi è dispiaciuto essere stato attaccato dalla comunità perché faccio davvero tanto in silenzio. Inoltre, faccio anche donazioni concrete".















Tommaso Zorzi ha annunciato la data di inizio del suo nuovo programma: "Debutto il 7 aprile su Mediaset Play con il Punto Z. Questo è nato come una piccola rubrica all'interno del programma e adesso è diventato un format. Saremo in diretta su Mediaset Play dal 7 aprile alle ore 20.45". E ha anche rivelato che il primo ospite sarà proprio Maurizio Costanzo. Quindi, mancano veramente pochissimi giorni e potremo vedere all'opera il giovane in questa sua veste di presentatore.









In occasione del giorno del compleanno di Zorzi, Aurora Ramazzotti gli ha fatto una bellissima dedica: “Ci siamo conosciuti che eravamo dei bambini. Fuoco col fuoco, una combinazione astrale, esplosiva quanto pericolosa. Chi ci conosce lo sa bene. Me ne sono sempre fregata di quello che pensavano gli altri, non ho mai rinunciato alla nostra amicizia, scegliendola giorno dopo giorno anche quando sparivamo dalle nostre vite. Sono qui, tu lo sai”.

