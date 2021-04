Tommaso Zorzi è grande protagonista in televisione da alcuni mesi a questa parte. La lunga esperienza al ‘Grande Fratello Vip’ e la vittoria del reality show di Alfonso Signorini lo hanno proiettato definitivamente nel mondo dello spettacolo. Sono in tanti a volerlo con sé, non a caso è già opinionista de ‘L’Isola dei Famosi’ e ospite del ‘Maurizio Costanzo Show’. In attesa di vederlo condurre autonomamente un programma, continua a parlare con i suoi fan anche sul profilo Instagram.

Ma è stato anche ospite di Silvia Toffanin al programma ‘Verissimo’. Insieme a lui anche gli altri due opinionisti della trasmissione di Ilary Blasi, ovvero Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi. Ed è sull’ereditiera che ha fatto una rivelazione molto importante, che ha finalmente svelato un mistero sul loro rapporto. Importanti affermazioni sono giunte anche dalla stessa cantante, la quale si è soffermata in particolare sul coronavirus, essendo stata colpita dalla malattia recentemente. (Continua dopo la foto)















La Lamborghini ha quindi riferito a proposito del Covid: “L’ho avuto per poco tempo per fortuna, ma non lo auguro a nessuno. Mi è dispiaciuto molto per il programma perché volevo partire subito ma ho dovuto posticipare, questo in realtà ci ha portato ad essere in tre e quindi va bene così com’è andato”. Tornando a Tommaso Zorzi, l’influencer 26enne ha parlato anche di Gabriel Garko: “Siamo solo amici, ci siamo conosciuti dopo il suo intervento per Adua, ma nulla di più”. (Continua dopo la foto)















Il vincitore del ‘GF Vip’ ha voluto nuovamente parlare di Francesco Oppini: “Gli voglio bene e ci sentiamo sempre”. Per quanto riguarda l’allontanamento con Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi ha spiegato la vicenda: “Ci siamo allontanati perché era rimasta molto amica del mio ex. Non avevamo litigato, ci siamo solo allontanati, ma poi ci siamo ritrovati ed è tutto come prima”. Infatti, adesso i due sembrano andare molto d’accordo e pare abbiano trovato di nuovo la stabilità. (Continua dopo la foto)









Nelle scorse ore, non sappiamo se per errore o se volontariamente, Tommaso Zorzi ha ripreso una persona che si trovava in quel momento nella sua camera da letto. In alcuni video ha fatto vedere alcuni regali ricevuti in mattinata, ma in un filmato è dunque apparso questo uomo. Inevitabilmente i follower sono letteralmente impazziti e hanno iniziato a postare messaggi a dismisura. Ma è mistero su chi possa essere.

