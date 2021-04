Brutte notizie per ‘L’Isola dei Famosi’ e per Ilary Blasi. Problemi legali sono infatti in arrivo a causa di una denuncia presentata da un vip, arrabbiatissimo dopo quello che è successo nell’ultima puntata dello scorso primo aprile. La padrona di casa ha infatti mandato in onda un filmato nel quale si è fatto riferimento a questa persona. Una volta appresa la notizia, il diretto interessato ha contattato i suoi avvocati perché furioso per quanto riferito sull’immagine della sua persona.

A proposito del reality show Mediaset, Vera Gemma ha saputo da Miryea che Awed, che ricordiamo si era isolato dal resto dei concorrenti proprio con la Gemma, ha chiesto scusa al gruppo e si è detto pentito del suo comportamento. "Non era triste che ero uscita io?", ha domandato Vera a Miryea. Quest'ultima le ha quindi raccontato che sì, sulle prime Awed è apparso molto provato dalla sua 'eliminazione'. Ed è rimasta sorpresa da questo atteggiamento assunto dal naufrago.















A perdere la ragione è stato il Divino Otelma, infatti Ilary Blasi ha parlato di un malocchio su 'L'Isola dei Famosi', dove molti concorrenti hanno avuto incidenti durante le varie prove. E nelle immagini trasmesse si è sentita una voce fuori campo che avrebbe fatto cenno proprio a lui. E sul suo profilo Instagram ha annunciato ufficialmente di non aver perdonato la redazione del programma. E quindi è pronto a portare in tribunale tutti per questo comportamento per lui inidoneo.















Divino Otelma ha quindi esclamato: "Si tratta di un vergognoso comportamento che comporta un'ampia indagine anche al fine di individuare eventuali mandanti. In assenza di iniziative che mettano fine immediatamente a tale inaudita e squallida aggressione mediatica, l'avvocato Massimiliano Ermanno Kornmuller del Foro di Roma procederà nelle sedi opportune, contestando al responsabile i reati di diffamazione a mezzo posta e mezzo stampa", ha concluso il comunicato.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Divino Otelma (@divino_otelma_ufficiale)

A causa dell’incidente tra Divino Otelma e Francesca Cipriani proprio durante ‘L’Isola dei Famosi, lui le ha chiesto 200 mila euro di danni. Da Barbara D’Urso lei ha detto: “Per Pasqua gli manderò un uovo con dentro un euro”. L’ex Pupa ha ribadito che non ha mai avuto intenzione di far del male al Mago Otelma. La spinta non era voluta: “A me dispiace, non l’ho fatto apposta, lo ripeterò per tutta la vita, è lui che vuole speculare. Non volevo fargli del male”.

