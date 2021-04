Samantha Curcio sta proseguendo il suo percorso sul trono di ‘Uomini e Donne’. E tra i nuovi arrivati c’è un corteggiatore che è abbastanza conosciuto. Infatti tra coloro che hanno deciso di provarci seriamente con la donna c’è Alessio. Intanto, nei giorni scorsi la tronista ha fatto una battuta imbarazzante: “Sono di verde vestita. Di verde speranza o verde pisello, non lo so. Oppure, verde nella speranza del pisello”, ha ancora aggiunto la protagonista del programma di Maria De Filippi.

Samantha!", ha esclamato Maria De Filippi davvero sorpresa e presa alla sprovvista probabilmente non per eccesso di pudicizia ma perché consapevole della battuta mal riuscita. E Samantha, ridendo, si è scusata: "Maria, oggi sono un po' esaurita". La tronista non è rimasta sola a lungo: infatti sono stati fatti scendere altri tre nuovi ragazzi per lei. Ma ora andiamo a conoscere chi è e cosa fa nella sua vita Alessio Ceniccola, che farà di tutto per conquistare il cuore di Samantha.















Per Alessio Ceniccola si tratta della sua prima avventura in assoluto nella televisione. Come mestiere fa il calciatore e più nello specifico è tesserato con la società della Lupa Frascati Roma. Originario della capitale Roma, ha una amicizia con l'ex campione giallorosso Francesco Totti. Ma non solo perché ha anche un bel legame con l'ex corteggiatore che poi diventò la scelta di Angela Nasti, Alessio Campoli. Lui è nato nel 1994, esattamente il 21 luglio, ed ama il calcio da una vita.















Non è comunque il primo giocatore di calcio a far parte di 'Uomini e Donne', visto che in passato ci sono stati Sossio Aruta e Giorgio Alfieri. Samantha Curcio non è ancora completamente convinta dei sentimenti del giovane. La tronista ha infatti rivelato a Maria di aver visto che le precedenti fidanzate di Alessio Ceniccola erano molto differenti da lei: "Sono bellissime e hanno un corpo diverso dal mio". Lui inoltre ha la passione nei confronti della musica ed è legato al suo cane Zoe, un Golden Retriever.









Samantha Curcio è stata anche corteggiata da Bohdan Beyba, ex protagonista di ‘Temptation Island’, quando partecipò anche la showgirl Antonella Elia. Il ragazzo è originario dell’Ucraina e a livello professionale è un geometra. Ha anche un’altra grande passione, infatti è un lottatore di MMA. E stando a quanto riferito dalle anteprime aveva detto di essere molto interessato a lei.

