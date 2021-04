“Una sorpresa per te”. Tiberio Timperi, il tenero gesto per Monica Setta: totalmente spiazzata in diretta

Finale di trasmissione con sorpresa a Unomattina in famiglia, appuntamento del fine settimana di Rai1 condotto da Tiberio Timperi e Monica Setta. Anche quest’anno sono riusciti a portare risultati soddisfacenti in termini di ascolti. La coppia al timone del programma ideato da Michele Guardì e diretto da Marco Aprea funziona e per questo motivo è lecito aspettarsi una loro conferma anche per la prossima stagione.

La puntata del sabato di Pasqua è stata caratterizzata da un finale diverso con una sorpresa. Infatti i due conduttori hanno raggiunto il centro dello studio. A quel punto Tiberio Timperi è uscito per qualche istante dall’inquadratura dicendo: “Ho una sorpresa da fare”. Dopo qualche attimo è riapparso davanti alla telecamera con un uovo di cioccolato che ha definito “da viaggio”, essendo piatto. (Continua dopo la foto)















Monica Setta, visibilmente curiosa, ha chiesto: “È per me?” e Timperi ha risposto di sì per poi a sua volta chiedere alla collega: “Di che partito sei? Al latte o fondente?”. Sorridendo la giornalista ha detto: “Non sono di nessun partito. Mi piace qualunque tipo di cioccolato! È stupendo. Grazie Tiberio”. Il giornalista ha poi fatto una battuta rivolgendosi ai telespettatori: “Per domani preparate anche le uova sode, il colesterolo fa parte della nostra vita perciò dobbiamo volergli bene e alimentarlo”. I due conduttori hanno ricordato la puntata del giorno di Pasqua prevista alle 6.30. (Continua dopo la foto)















Dopo la trasmissione su Instagram Monica Setta ha ringraziato Timperi per l’uovo di cioccolato con una foto la cui didascalia recita: “Me ne vado a casa con zero fatica, anche se stanotte ho dormito pochissimo perché sono felice di questa bella puntata. Mi porto a casa l’uovo Pasquale che mi ha regalato Tiberio (me lo sono già mangiato per metà. Noi ci sentiamo oggi pomeriggio alle 16 su Isoradio per la prima puntata di Parliamo d’amore”. (Continua dopo la foto)









Infatti Monica Setta torna alla sua antica passione, la radio. Conduce un programma ricco di interviste tutte al femminile, in cui pubblico e privato si intrecciano nei racconti di grandi protagoniste dell’attualità che spiegheranno quando e perché le donne fanno la differenza nella politica, nell’economia e nella società.

