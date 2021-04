“La mia salute è peggiorata”. Guenda Goria spiazza tutti: la battaglia contro la malattia continua

Dopo l’esperienza del GF Vip, Guenda Goria ha scoperto di soffrire di endometriosi e ha iniziato una battaglia contro una malattia di cui aveva sottovalutato i sintomi: “È una patologia di cui soffrono moltissime donne – ha raccontato ospite di Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso -. Io ne sapevo molto poco e per molto tempo ho sottovalutato i sintomi perché credevo che fosse lo stress a crearmeli”.

L'endometriosi è una malattia che causa un accumulo anomalo di cellule endometriali al di fuori dell'utero. Provocando un'infiammazione cronica che può danneggiare l'apparato femminile. In Italia e nel mondo sono tantissime le donne che lottano contro questa patologia di cui, purtroppo, si parla ancora molto poco.















La figlia di Maria Teresa Ruta si è fatta portavoce di questa battaglia molto importante, e attraverso un'intervista pubblicata su Il Foglio, ha raccontato in che modo ha scoperto di soffrire di questo disturbo: "La mia salute è peggiorata notevolmente quest'inverno, forse per lo stress, e solo dopo una visita approfondita ho capito che tutti i sintomi che riscontravo erano causati da questa patologia".















Attraverso le pagine de Il Foglio, l'ex gieffina ha voluto lanciare un messaggio per sensibilizzare tutte le donne che come lei sono affette da questa patologia che può addirittura rivelarsi invalidante: "Ha delle ripercussioni psicologiche rilevanti e viene spesso sottovalutata". Per questo motivo Guenda Goria cerca di informarsi e documentarsi nel tentativo di convivere con questo problema che intacca vari aspetti della vita di chi ne è affetto.









Guenda Goria vuole mostrare vicinanza e comprensione a tutte le donne che soffrono di endometriosi e ha voluto lanciare un messaggio importante. Quello della prevenzione l’unico modo per cercare di tenere a bada la patologia. “L’arma migliore contro l’endometriosi, a oggi, resta la prevenzione”, afferma la figlia di Maria Teresa Ruta. Anche altre donne dello spettacolo hanno deciso di raccontare la loro esperienza con l’endometriosi. Fra loro Rossella Brescia, Nancy Brilli e Laura Torrisi, operata di recente per combattere questa malattia ginecologica. Ad affrontare il tema nei mesi scorsi erano state top model Gabrielle Caunesil, costretta a due interventi, e l’attrice Emma Roberts.

