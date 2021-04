Appuntamento preferito dal pubblico di Canale 5 è il Serale di Amici 20. Va in onda il sabato sera ma essendo registrato, le anticipazioni su quanto avviene in studio sono spesso già disponibili. E quella che sta circolando nelle ultime ore ha scatenato diverse polemiche. Uno spoiler che ha del clamoroso perché a essere eliminato dal talent show nel corso della terza puntata che andrà in onda sabato 3 aprile 2021 in prima serata è stato uno dei ballerini più talentuosi di questa edizione, ovvero Tommaso Stanzani.

Diffusa l'anticipazione, è presto esplosa la protesta del pubblico per la scelta della giuria di eliminare il ballerino. E sempre stando a quanto spifferato, la maestra Alessandra Celentano avrebbe attaccato Stefano De Martino dicendogli che ha fatto bene a lasciare la danza per intraprendere la carriera di conduttore tv.















Dopo il verdetto, l'insegnante di danza più severa della scuola si è complimentata con Tommaso e lo ha invitato a continuare a studiare perché ha tutte le potenzialità per diventare un vero e proprio professionista. Deddy e Rosa Di Grazia, invece, sono al ballottaggio e solo al termine della puntata di stasera scopriremo chi dovrà abbandonare definitivamente la Scuola. Sarà infatti Maria De Filippi a comunicarglielo dopo il rientro in casetta.















Ma poco fa è esplosa un'altra polemica che vede al centro proprio la Celentano. Si sa che la maestra di danza ha sempre detto e continua a dire la sua, nonostante spesso sia stata oggetto di critiche e, come riportano diversi siti, ora avrebbe lasciato un like alquanto sospetto sotto a un post di Instagram che di fatto si scaglia contro Amici 20.











L’insegnante ha condiviso le parole dell’utente in questione che ha invitato il pubblico a smettere di seguire Amici di Maria De Filippi etichettando la trasmissione come un “teatrino ridicolo mascherato da scuola”. La domanda è: questo like della Celentano potrebbe essere frutto di un errore? Magari non si è resa conto di aver messo un mi piace a questo post e probabilmente nelle prossime arriverà un chiarimento in merito.

