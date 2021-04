Alberto Matano informa ogni giorni con grandissima precisione tutti i telespettatori su ciò che succede in Italia e nel mondo. La ‘Vita in diretta’ da più di un anno ha inevitabilmente come argomento principale la pandemia da coronavirus, anche se la cronaca nera è sempre attuale. Già in passato si era lasciato andare ad alcuni sfoghi molto forti, ma stavolta il suo crollo davanti alle telecamere è stato quasi totale. Un momento molto toccante, che ha colpito tutto il suo pubblico.

Recentemente il conduttore televisivo è stato attaccato da una lettrice del settimanale 'Oggi': "Caro direttore, guardo sempre La Vita in diretta e ho una critica da fare al simpatico Alberto Matano. Non mi piace quando punta l'indice a braccio teso verso la telecamera, mi sembra quasi rivolto a me e mi sento a disagio. E poi quella mano spesso appoggiata al fianco, nessuno glielo fa notare che risulta poco virile?". Ora invece lo sconforto lo ha travolto in diretta, lasciando tutti senza parole.















Alberto Matano ha iniziato a leggere i dati del contagio nel nostro Paese e quando si è dovuto soffermare sul numero dei decessi si è abbattuto: "Però professore, io lo dico veramente. Non ce la faccio più a documentare questo dato che riguarda le persone che non ce l'hanno fatta". Dopo questo momento di insofferenza, l'ospite in studio Alessandro Greco ha replicato: "Siamo sempre quelli del dopo, non riusciamo mai ad arrivare in tempo a fare le cose". E il presentatore ha fatto un'ultima considerazione.















Parlando ancora dei morti che il coronavirus sta provocando in Italia, Alberto Matano ha chiosato: "Siamo sempre intorno alle cinquecento". Non riesce quindi a capacitarsi di questo dato gravissimo, ormai presente da molti mesi. La sua speranza e quella di tutti è che si possa invertire la tendenza al più presto, perché non è più in grado di reagire a questa situazione. La tristezza infatti lo travolge in continuazione, quando è costretto a informare gli spettatori di questo bilancio.









Molto riservato, della vita privata di Alberto Matano si sa poco e niente, ma sempre sui social non mancano le foto con gli adorati nipotini e la mamma. L’ultimo scatto della signora Matano è stata pubblicata dal giornalista l’8 marzo in occasione della festa delle donne. Marisa Fagà è anche una personalità di risalto molto attiva da anni in politica e nel campo del sociale.

