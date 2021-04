Barbara D’Urso ha concluso la sua settimana di ‘Pomeriggio Cinque’ con una rivelazione bomba su ciò che accadrà prossimamente. Al termine della puntata del 2 aprile ha voluto dunque rivolgersi verso le telecamere e fare un annuncio sensazionale, che nessuno si aspettava. E c’è tantissima curiosità adesso per capire cosa proporrà la conduttrice televisiva Mediaset. Ha lasciato tantissima curiosità e i telespettatori sono impazienti di scoprire cosa si è inventata la brava Barbarella.

A proposito comunque di 'Pomeriggio Cinque', ha ricordato che anche il lunedì di Pasquetta si avrà la possibilità di vederla all'opera: "Lunedì ci siamo eh. Pomeriggio 5 ci sarà a Pasquetta. Ve l'ho detto, ci sono sempre, ci sono sempre. Ci vediamo anche domenica con Domenica Live con il cuore". Ed è proprio su quest'ultimo programma che ha voluto anticipare un cosa incredibile che succederà a Pasqua. Si preannuncia una novità senza precedenti da parte della presentatrice.















Prima di salutare il suo pubblico, Barbara D'Urso ha quindi rivelato al pubblico da casa: "Io voglio solo dirvi questo, domenica farò un esperimento perché io sono una pazza. Farò un esperimento di metatelevisione Non posso però spiegarvi che cosa. Fidati Rita (Dalla Chiesa n.d.r.), ti divertirai". Infatti successivamente ha riferito che quello che proporrà agli spettatori è un qualcosa di molto divertente, che dunque farà sorridere moltissimo coloro che seguiranno la puntata.















La regina di Mediaset ha aggiunto: "Meno due giorni alla partenza di Domenica Live con quattro ore e mezza di diretta. Ci sarà metatelevisione e fantatelevisione. Tranquilli perché vi farò divertire. Ovviamente vi informeremo anche". Non resta dunque che pazientare qualche giorno e poi questa novità sarà realtà. In tanti stanno già cercando di ipotizzare cosa le è frullato nella sua testa, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli e il tutto sarà svelato proprio a Pasqua.









Per stemperare un po’ di tensione, nei giorni scorsi Barbara D’Urso ha voluto pubblicare sul proprio profilo Intsgaram una foto insieme a Mara Venier, intente entrambe a mandare il bacino cult della bella Carmelita. Niente bufera, dunque?! Assolutamente no. Anzi, immediato il repost della Venier, che ha commentato la foto dell’amica scrivendo: “Avanti tutta Barbara… rispetto, stima, amicizia, questo ci lega”.

