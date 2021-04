Il serale di ‘Amici 20’ è entrato nel vivo e nella serata del 3 aprile andrà in onda una nuova puntata. Sono già moltissime le indiscrezioni e anticipazioni su ciò che accadrà, visto che è già avvenuta la registrazione. Da quello che è circolato in rete, ad essere eliminato immediatamente sarà il ballerino Tommaso, mentre per quanto riguarda la seconda eliminazione, si sfideranno i fidanzati Rosa e Deddy. Non è dato sapere chi uscirà perché sarà poi Maria De Filippi in casetta ad annunciarlo.

Intanto, nelle scorse ore si è anche verificato un durissimo scontro verbale tra l’insegnante di canto Anna Pettinelli e l’allievo Aka7even. Quest’ultimo si era lamentato di ciò che aveva fatto la maestra nell’ultima puntata e la diretta interessata stavolta l’ha attaccato aspramente: “Sei ciuccio e presuntuoso”. Intanto, però, la padrona di casa è al lavoro anche per il prossimo futuro e avrebbe in serbo un vero e proprio colpaccio che alzerà sicuramente ai massimi livelli gli ascolti. (Continua dopo la foto)















Ci si sta già proiettando verso l’ultimo atto di ‘Amici 20’, dunque per la finalissima della trasmissione in onda su Canale 5 Maria starebbe per ottenere un sì importantissimo. Nella terza puntata del 3 aprile come super ospite si avrà la bravissima cantante Madame, reduce da un ottimo Festival di Sanremo. Ma per la finale il nome contattato dalla regina di Mediaset è ancora più suggestivo. Non sarà stato facile per lei convincerla, ma pare proprio che la diretta interessata abbia accettato. (Continua dopo la foto)















Secondo quanto scritto dal settimane ‘Vero’, Maria De Filippi sarebbe pronta ad avere in studio Laura Pausini, fresca vincitrice del ‘Golden Globe’ e candidata agli Oscar. Già in queste prime due puntate ‘Amici 20’ ha conquistato ascolti stratosferici, pari a 6 milioni di telespettatori e ad oltre il 28% di share. Ma con il possibile arrivo di Laura Pausini la finale potrebbe essere guardata da un numero ancora maggiore di telespettatori, tenuto conto che l’artista è amatissima in Italia. (Continua dopo la foto)









L’uscita di Tommaso ha scatenato accesissime polemiche tra i fan social della trasmissione. Colpiti anche i professori, tra cui Arisa che incantata da Tommaso gli aveva chiesto di diventare il protagonista dei suoi prossimi video musicali. “Rosa dentro e Tommaso fuori. È ridicolo dai” ha scritto un fan della trasmissione di Maria De Filippi.

