Per Federica Panicucci non poteva giungere notizia più bella. Se n’era parlato alcune settimane fa, ma le voci sono aumentate giorno dopo giorno e ora c’è quasi la conferma ufficiale. Per la conduttrice Mediaset un premio forse inaspettato, che va ogni più rosea aspettativa. Il pubblico ovviamente è esploso di gioia insieme a lei e siamo certi che la supporterà ancora nei prossimi mesi. Un risultato comunque più che meritato per la donna, che sta lavorando davvero nel migliore dei modi.

La sua determinazione e la sua dedizione sono state premiate dai vertici del ‘Biscione’, che dopo una riflessione avrebbero preso una decisione importante per il futuro lavorativo della presentatrice. Avrebbero analizzato tutti i numeri fin qui collezionati da lei e sarebbero arrivati ad una conclusione, che non può che farla sorridere. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è stato riferito in anteprima dal sito ‘Blogo’, certo di questa notizia. Un momenti da non dimenticare per la Panicucci. (Continua dopo la foto)















Secondo quanto è stato scritto in queste ore, Federica Panicucci continuerà con ‘Mattino Cinque’ ancora per lungo tempo. La conduttrice e il collega Francesco Vecchi sono stati apprezzati per il lavoro svolto in queste settimane, infatti sta ottenendo dei numeri sensazionali in termini di ascolti. Basti pensare che un mese fa ha conquistato un record con il 19,76% di share e 1 milione e 181 mila spettatori davanti al piccolo schermo. Ma in generale i dati sono stati sopra le attese. (Continua dopo la foto)















‘Mattino Cinque’ dovrebbe andare in onda fino a venerdì 25 giugno, dunque un allungamento importante per la presentatrice. E anche la collega Barbara D’Urso potrebbe essere premiata, infatti si vocifera che pure ‘Pomeriggio Cinque’ terminerà nel mese di giugno. Mancano adesso solamente le comunicazioni ufficiali dei vertici di Mediaset, ma le indicazioni sono chiare e difficilmente si cambierà decisione. I telespettatori sono molto contentissimi di questa novità pazzesca. (Continua dopo la foto)









Alcuni mesi fa Federica Panicucci aveva invece appreso una news molto negativa. Sotto la lente di ingrandimento sarebbe finita una sua frase proferita un bel po’ di tempo fa proprio a ‘Mattino Cinque’, inerente Wanna Marchi e Stefania Nobile. Pare che Federica Panicucci abbia detto che le due donne “si porteranno dei morti sulla coscienza”. E le due donne avevano deciso di adire le vie legali.

