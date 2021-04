Ma quanto è strana la vita! Un giorno sei sulla bocca di tutti, quello dopo non ti si fila più nessuno. Per chi è abituato a calcare i palcoscenici più in vista la notorietà è un’arma a doppio taglio. E le invidie, le malelingue, i pettegolezzi sono all’ordine del giorno. Poi con i social, che hanno liberato anni e anni di frustrazioni e pensieri negativi il gioco è fatto. Proprio nelle ultime ore c’è chi festeggia il proprio compleanno e viene idolatrato come il nuovo Messia.

Ogni riferimento al pur bravo e simpatico Tommaso Zorzi è puramente voluto. Poi c'è chi è stata per anni un volto conosciutissimo e amatissimo dal pubblico di reti pubbliche e private, ma che adesso, lo possiamo dire, non è più proprio 'sulla cresta dell'onda'. Eppure, anche se la vita negli ultimi tempi non le ha sorriso affatto, lei quel sorriso non lo perde. E non solo perché è stata la sua fortuna. Ma perché quel semplice gesto te la può cambiare davvero, la vita, anche se solo per qualche istante.















Se non avete ancora capito di chi cavolo stiamo parlando, tranquilli, non vi lascio ancora sulla graticola. È Simona Ventura, che giovedì primo aprile 2021 ha compiuto 56 anni e che, nonostante le difficoltà e i problemi di salute, è tornata a sorridere. Lo ha fatto perché sono stati tantissimi, come ha spiegato la conduttrice in un video pubblicato su Instagram, a inviarle auguri, messaggi d'affetto, fiori, regali.















Appena pochi giorni fa il marito di Simona Ventura, Giovanni Terzi, annunciava di avere una malattia e di essere pure risultato positivo al Covid. Come non bastasse l'ultimo programma di Simona, "Game of Games", trasmesso da Rai2 e all'esordio lo scorso 31 marzo, non è stato propriamente un successone. Né di critica, né tantomeno di pubblico. Proprio in risposta ai giudizi negativi ricevuti la conduttrice afferma: "Abbiamo iniziato questa avventura, ma non commenterò nulla, perché io le corse le commento alla fine".









E allora, meglio pensare all’affetto di chi veramente le vuole bene, a prescindere dai successi o dai fallimenti professionali. Simona Ventura non è più osannata come prima? Benissimo e allora lei gli auguri se li fa da sola: “Happy birthday to me 🎂”. Oltre a quelli, numerosissimi, ricevuti via social e non solo: “Non so se riuscirò a ringraziarvi abbastanza, sono molto felice” dice adesso la Simo.

“Questo è il secondo compleanno in lockdown… non mi lamento nel mio proverbiale ottimismo (per qualcuno si tratta a volte di incoscienza) è stato un compleanno felice. Stiamo tutti bene e siamo insieme, grazie a Dio 🙏🙏”. E brava Simona, così si fa!

