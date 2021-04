“Non ci posso credere”. Lacrime all’Isola dei famosi. Drusilla Gucci non se lo aspettava e scoppia a piangere

Altra nomination per Drusilla Gucci all’Isola dei famosi. La pronipote di Guccio Gucci è finita al televoto con Daniela Martani, vegana e convintissima no-vax. A nominare la fiorentina è stata la maggior parte del gruppo dei naufraghi compresa l’ex amica Miryea Stabile, la vincitrice dell’ultima edizione de ‘La pupa e il secchione (e viceversa).

Quest'ultima ha perso il televoto con Awed e ha dovuto lasciare Cayo Cochinos per andare a 'Playa Esperanza' (la seconda chance che viene offerta a tutti i concorrenti eliminati dal televoto) dove c'è anche la naufraga Vera Gemma. Ma prima Miryea ha dato 'il bacio di Giuda' alla fiorentina, vendicando così la nomination subita nella puntata precedente.















Durante la diretta dell'Isola dei famosi, Ilary Blasi ha voluto festeggiare il compleanno di Drusilla Gucci. Infatti la ragazza compie 27 anni il 2 aprile e per l'occasione la produzione ha organizzato per lei alcune sorprese: una piccola torta (color sangue con tanto di teschio di glassa), un regalo (un sacchetto con delle ossa) e soprattutto le ha fatto recapitare un video messaggio da parte del padre.















"Mi mancate un sacco, ho bisogno di voi. Sono felicissima, grazie di tutto", si è commossa la naufraga dopo aver sentito la voce di babbo Uberto Gucci e dopo aver parlato con mamma Stefania che l'ha esortata a essere forte e a resistere. "Ricordati che hai dentro di te il dna di quattro generazioni che hanno lottato per realizzare i loro sogni: segui il tuo percorso attingendo a questa forza", queste le parole dedicate a Drusilla da parte del padre.









In questi giorni Drusilla Gucci ha accusato la fatica sulle spiagge dell’Honduras. La stanchezza e la fame iniziano a farsi sentire e i genitori hanno provato a farle forza, chiedendole di tenere duro e non mollare in questo momento delicato per lei durante l’Isola dei famosi. L’hanno esortata a proseguire e le hanno dato la carica giusta per andare avanti e affrontare anche questa nomination. Drusilla è la figlia di Umberto e Stefania Gucci, dunque è la pronipote dello stilista Guccio Gucci, celebre fondatore dell’omonimo marchio italiano. Drusilla ha una grande passione per la lettura e per la scrittura, oltre che per i cavalli.

