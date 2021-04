”È solo colpa tua”. UeD, Gianni Sperti sbrocca pesantemente. La dama umiliata davanti a tutti

Puntata piena di colpi di scena quella di Uomini e Donne. Gemma Galgani ha stupito tutti accettando di uscire in esterna con Nicola Vivarelli e mostrandosi pronta a riallacciare i rapporti con il giovanissimo cavaliere del Trono Over. Poi ha incontrato Riccardo, un altro cavaliere, che però l’ha delusa e ha spento ogni entusiasmo per questa conoscenza. Ovviamente non sono mancati i commenti pungenti di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

La scelta di Gemma di uscire in esterna con Nicola Vivarelli ha lasciato tutti di stucco, soprattutto se si considera il fatto che la dama aveva spiegato di essere rimasta delusa dai suoi attacchi gratuiti. Tina Cipollari non ha perso tempo e si è scagliata contro la dama, dicendo che Gemma sia profondamente incoerente in tutte le sue decisioni. La Galgani, secondo l’opinionista, è uscita con Nicola perché è giovane e rispetta il canone di uomo che vorrebbe al suo fianco, canone che invece Domenico non rispettava anche per via della sua età adulta. (Continua dopo la foto)















Poi spazio all’esterna tra Gemma e Riccardo che delude la dama torinese comunicandole che non prova per lei un sentimento che possa andare oltre l’amicizia. La Galgani si è sfogata, per poi entrare nello studio affrontare gli attacchi di Tina. “Lei è entrata con allegria, non riesci ad essere sincera con il pubblico neppure una volta nella vita. Tu sapevi che avresti riallacciato una storia con Nicola”, è esplosa la romana mentre Vivarelli ha confessato di essersi avvicinato perché colpito dal malumore della Galgani. (Continua dopo la foto)















Per Riccardo, invece, Gemma è rimasta male per le sue parole, dopo aver ricevuto messaggi e gesti molti premurosi da parte sua. Dal canto suo Nicola ha fatto notare come Gemma spesso si faccia un progetto senza basi, mentre la torinese ha dichiarato di essersi commossa per la situazione delicata che sta vivendo e non per le parole di Riccardo. (Continua dopo la foto)









Il cavaliere ha confermato di trovare Gemma Galgani una persona preziosa, ma di non averla voluta prendere in giro e approfittarsi di lei. A questo punto è intervenuto Gianni Sperti che ha spiegato chiaramente cosa pensa di Gemma: “La causa della tua sofferenza sei tu, perché tu idealizzi l’amore costruendo un castello che non esiste. Devi avere la consapevolezza di costruire questo castello da sola”, ha commentato l’opinionista.

“Sapete che non è da me ma devo parlare”. Andrea Cerioli, l’attacco della fidanzata dopo la ‘bufera’ in diretta tv