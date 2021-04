“Non lo sa nessuno, ora posso dirlo”. Massimiliano Rosolino all’Isola dei famosi, la bomba della moglie Natalia Titova

La coppia formata da Massimiliano Rosolino, 38 anni, e Natalia Titova, 43, ha conquistato proprio tutti, lui campione olimpico, lei talentuosa ballerina, sembrano due semidei e con l’arrivo delle loro due bambine sembrano proprio essere scesi dal monte Olimpo. Il campione napoletano e la splendida russa hanno da poco festeggiato 11 anni dal primo incontro sulla pista di ballando con le Stelle, lei era l’insegnante, lui l’allievo.

Era il 2006, infatti, quando i due si sono incontrati per la prima volta e da quel momento non si sono più lasciati. L’ex campione olimpico, dopo l’esperienza a Ballando con le stelle, è tornato in televisione come inviato dell’Isola dei famosi, il reality show in onda su Canale 5 condotto da Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. (Continua a leggere dopo la foto)















Arrivati alla sesta puntata in diretta, salta fuori un retroscena sul ruolo di Massimiliano Rosolino come inviato dall’Honduras. A raccontarla è la moglie Natalia Titova a Novella 2000. L’ex ballerina ha svelato che lei e il marito sono stati contattati per partecipare al reality di Canale 5 in veste di naufraghi.

“Inizialmente ero stata contattata io per partecipare da concorrente, ma non me la sono sentita. Andare in un posto così lontano come l’Honduras era un impegno che non potevo prendermi. Non riesco a stare troppo lontana dalle mie figlie.”, ha raccontato la moglie di Massimiliano Rosolino. (Continua a leggere dopo la foto)















“Inoltre i miei genitori vivono in Russia, e con tutto quello che sta accadendo nel mondo sono preoccupata. Non vi nascondo però che la cosa non mi sarebbe dispiaciuta. – ha spiegato ancora l’ex ballerina al settimanale diretto da Roberto Alessi – Da vera russa, sono una donna che ama scoprire nuove avventure e mettersi in gioco”. (Continua a leggere dopo la foto)









Natalia Titova ha raccontato anche che Massimiliano Rosolino è stato ‘corteggiato’ dalla produzione dell’Isola dei famosi per due anni di fila ma ”ha sempre rifiutato perché non voleva rovinare il suo fisico dopo tanti anni di sacrifici. Massimiliano tiene molto al suo sport, segue una dieta sana e sta attento a tutto”.

