Non c’è pace per Amici. Dopo la lite tra Rosa e Alessandra Celentano ecco una nuova bega. In favore di Rosa era sceso in campo anche l’ex fidanzato Filippo Bianchi per il quale tutto sarebbe migliore se Alessandra Celentano utilizzasse un frasario più consono, indirizzato più all’educazione dell’allievo che alla sua umiliazione nella speranza, forse, di tirarne fuori gli aspetti caratteriali migliori.

"A prescindere dal rapporto personale, ho sempre sostenuto Rosa. So quanti sacrifici ha fatto per la danza e merita di stare lì. Gli attacchi di Alessandra Celentano non mi sorprendono, conosciamo i suoi standard artistici ma nei modi c'è un limite. E lo dico al di là del rapporto affettivo che c'è stato. Anche perché, poi, Rosa è sempre importato poco dei giudizi degli altri. È una ragazza sicura di sé, sa quello che fa e quello che ha fatto. Se è lì, significa che ha avuto ragione. So bene quanta vita ha sacrificato per la danza".















Secondo Filippo alcuni atteggiamenti sarebbero al limite del bullismo: "A Rosa ha detto che è una "mezza ballerina" di fronte a quasi 6 milioni di spettatori, parole come queste rischiano di distruggere la reputazione di una ragazza. È bullismo, come se mi dicessero che sono un "mezzo uomo". Secondo Filippo però Rosa è cambiata, non è più la ragazza che ha conosciuto baldanzosa ma umile.















E, soprattutto, capace, tanto da strappare un punto nella gara con Tommaso (allievo di Alessandra Celentanto) ritenuto il migliore della scuola fino a pochi giorni fa visto che è stata decisa la sua eliminazione. La sua uscita di scena dalla scuola, ha scatenato accesissime polemiche tra i fan social della trasmissione.















Colpiti anche i professori, tra cui Arisa che incantata da Tommaso gli aveva chiesto di diventare il protagonista dei suoi prossimi video musicali. “Rosa dentro e Tommaso fuori. È ridicolo dai” ha scritto un fan della trasmissione di Maria De Filippi. “È uscito uno che meritava di restare ancora di più a differenza di altri” ha scritto un altro telespettatore di Amici 20 che non ha gradito affatto l’eliminazione del ballerino. Neppure Maria De Filippi si è salvata accusata, senza fondamento, di fare dei favoritismi tra gli allievi in gara.

