“Sapete che non è da me ma devo parlare”. Andrea Cerioli, l’attacco della fidanzata dopo la ‘bufera’ in diretta tv

Nel sesto appuntamento serale de L’Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi ha chiamato in disparte Andrea Cerioli che nei giorni precedenti si era emozionato confessando il suo desiderio di diventare padre. “Penso che sia la gioia più bella della vita e il lavoro più impegnativo – spiega il naufrago alla conduttrice – non bisogna premere su questa cosa, quando sarà il momento giusto lo sarà per entrambi”. Andrea si commuove e si riferisce alla sua compagna Arianna Cirrincione che si sente meno pronta rispetto a lui.

"Ne abbiamo parlato spesso, non ci piace programmare", replica invece in studio la compagna dell'ex tronista che poi si rivolge ad Andrea e lo esorta a essere forte e a tirare fuori il suo carattere e la sua personalità. "Amore forza, stiamo tutti benissimo, però mi raccomando tirati su, hai tantissimo da dare, divertiti, goditela", ha sottolineato Arianna al naufrago.















Le parole di sostegno pronunciate da Arianna dopo che il suo fidanzato ha ammesso di non stare affrontando al massimo la sua esperienza sull'Isola non sono piaciute al Iva Zanicchi, opinionista del reality: "Un po'di entusiasmo con Andrea". L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto così rispondere su quanto accaduto con un post condiviso tra le Instagram Stories: "Non ho bisogno di fare sviolinate. Lo amo più di me stessa e lo sosterrò sempre".















Iva Zanicchi ha ribadito in studio il suo concetto: a suo dire Arianna avrebbe dovuto incoraggiare meglio Andrea. La modella ha spiegato la sua posizione: "Sapete che non è da me, ma trovo giusto dire due parole rispetto a ieri. Ci tenevo a dire a chi pensa che io non abbia sostenuto Andrea che non è assolutamente così. Ringrazio chi come sempre non manca in un messaggio di supporto. Siete speciali e vi ringrazio davvero di cuore".









Arianna Cirrincione ha continuato a difendersi scrivendo: “Non sono sempre le parole sdolcinate a fare la differenza. Andrea è un ragazzo meraviglioso e la sua fragilità è ciò che di più bello si possa trovare in un uomo, ma il mio ruolo è anche quello di dargli una scossa quando serve perché Andrea che conosco io è tanto sensibile, quanto forte e di carattere”.

