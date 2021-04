Nella casa del Grande Fratello Vip sembrava essere nata una solida amicizia tra Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. I due insieme al fratello di Balotelli, Enock Barwuah, sembravano formare un trio particolarmente unito e complice. Soprattutto Pretelli e Zelletta hanno vissuto tutto il periodo all’interno del loft di Cinecittà e hanno condiviso tutte le emozioni del lungo reality. Affiatati, uniti, il loro percorso è andata avanti in maniera quasi simbiotica, spalleggiandosi ininterrottamente per tutta la durata del percorso fino alla finale.

I più attenti, però, si sono accorti di un progressivo allontanamento tra i due nel momento in cui è iniziata la sua storia tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. E chi sperava di rivederli insieme alla fine del reality è rimasto deluso perché non c’è stato alcun tipo di riavvicinamento. Pretelli ha spiegato di aver visto dei video su Andrea Zelletta che non gli sono piaciuti. Da qui la scelta di prendere le distanze dall’ex tronista di Uomini e Donne. (Continua dopo la foto)















In una intervista radiofonica Pierpaolo Pretelli aveva indicato le persone che sentiva di più dopo la fine del GF Vip e tra loro non figurava Andrea Zelletta: “Ci sono rimasto male per alcune cose che ho visto, dei video e ti dispiace un po’, ma nulla di strano, cose velate sono rimasto un po’ perplesso”, aveva spiegato l’ex velino. (Continua dopo la foto)















Secondo alcuni l’allontanamento sarebbe dovuto ad alcune critiche di Zelletta nei confronti di Giulia Salemi. Intervistato dal settimanale Mio, l’ex tronista ha smentito tutto: “Io e Pierpaolo abbiamo litigato per colpa di Giulia Salemi? Sono solo voci senza fondamento. Sono felice se loro sono felici. Pierpaolo è stato importante per me e vederlo innamorato mi rende felice. Io stesso ho iniziato una storia d’amore in un programma televisivo, ma la prova del nove sarà fuori, a telecamere spente”. (Continua dopo la foto)









Andrea Zelletta aveva punzecchiato Giulia Salemi per non essere arrivata in finale. A questo proposito, il 26enne pugliese ha precisato: “Ho solo risposto a un suo tweet ma non voglio creare ulteriori polemiche. La mia era una risposta, non un attacco”.

Stefania Orlando, tutti a chiedersi il motivo della sua assenza in tv: costretta a chiarire