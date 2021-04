Vista la spasmodica attesa sembrava un successo annunciato, e invece… L’Isola dei Famosi continua a deludere le aspettative, almeno dal punto di vista degli ascolti. Che non è poco, anzi. Ilary Blasi e la sua squadra dovranno capire bene costa sta succedendo, quali i punti deboli, cosa modificare, per non affogare dopo appena sei puntate. Per carità guai ad essere catastrofisti, chi vive di televisione sa che basta un istante per svoltare.

Ma di episodi chiave, personaggi 'curiosi', discussioni e polemiche ce ne sono già stati diversi. Basti pensare al clamore suscitato dalla partecipazione al reality di Daniela Martani, la no vax vegana nonché ex pasionaria dell'Alitalia che sembra avere un debole per il 'pensiero contro'. Oppure il bel modello Akash Kumar dalle mille identità che, dopo aver fallito i tentativi di leadership se ne è andato sbattendo la porta, per così dire, e beccandosi pure i rimproveri della sensuale ma tosta Ilary.















Va subito detto che stiamo parlando di un reality, l'Isola dei Famosi 2021, che comunque tiene davanti al televisore qualcosa come 3 milioni e 394mila spettatori. Il dato si riferisce alla puntata di lunedì 29 marzo e equivale al 18,77%. Che non è roba di poco conto. Il fatto è che nella serata di giovedì primo aprile c'è stato un lieve calo con 3 milioni e 176mila spettatori per il 18,13% di share. Che sia un piccolo, ma non insignificante campanello d'allarme per Ilary Blasi e i suoi?















Andando ad analizzare una ad una le puntate dell'Isola trasmesse fino ad ora si nota come la più vista è stata la prima, un classico. Più di tre milioni e 600mila le persone che hanno scelto di il reality di Canale 5 per uno share del 21,68%. E intanto, ovviamente, non mancano i colpi di scena come la finta eliminazione di Vera Gemma e la frustrazione di Andrea Cerioli che ha minacciato di lasciare il gioco. Il modello di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, non ha accettato il fatto di essere ripreso mentre piangeva…









L’Isola dei Famosi firmata Ilary Blasi è stata battuta da Un Passo dal Cielo, la fiction con Daniele Liotti giunta alla sesta stagione e trasmessa da Rai Uno. E si sa, essere battuti dalla concorrenza non è mai una buona notizia, a prescindere dai propri numeri. Tanto più se si ha a che fare con un prodotto che sfonda il muro del 22% di share (22,51%) e arriva a conquistare ben 5 milioni e 154mila spettatori.

Una fiction, per giunta, che non sente gli anni che passano, tutt’altro. Al debutto la quinta stagione aveva totalizzato infatti il 21,17% e 4,3 milioni di telespettatori. Chissà se i produttori dell’Isola stanno già pensando a come correre ai ripari.

