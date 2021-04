‘Uomini e Donne’ continua il suo percorso e una delle protagoniste è sempre Gemma Galgani. La dama piemontese ha subito nuovamente una cocente delusione da Roberto che sta conoscendo anche Isabella. Il cavaliere dichiara, in modo abbastanza chiaro, che tra loro potrà esserci solo un’amicizia. Inutile sottolineare la delusione con le lacrime che sono scese. Per Gemma un momento durissimo visto che, da mesi e dopo la bocciatura di Maurizio, incassa solo rifiuti.

Nelle ultime puntate è però anche Nicola Vivarelli, ex spasimante proprio della dama, ad aver catturato le attenzioni di tutti i telespettatori. E in queste ore stanno esplodendo polemiche sul web. Critiche nei suoi confronti sono arrivate anche dallo studio di Maria De Filippi, ma anche dall’esterno del programma sono in tanti a scagliarsi contro di lui. Il motivo è ben preciso ed è stato ampiamente tirato in ballo dagli utenti. Questi ultimi non hanno dubbi sulle reali intenzioni del giovane. (Continua dopo la foto)















Come anticipato poco fa, un po’ a sorpresa, alcune settimane fa è ritornato a galla proprio Nicola Vivarelli, che sta cercando la sua donna ideale. Dopo essere rientrato nella trasmissione di Canale 5 ha subito deciso di andare a cena con Gemma per un chiarimento. Questo gesto, che secondo le sue intenzioni è stato fatto solo per gentilezza e per scusarsi con la piemontese, non è stato visto di buon grado da Armando Incarnato. Ma non solo, perché anche la rete non lo ha perdonato. (Continua dopo la foto)















Il cavaliere Armando, che non ha mai provato simpatia nei confronti di Nicola Vivarelli, ha infatti detto: “Ti sei avvicinato nuovamente a Gemma Galgani solo per ottenere visibilità”. E dello stesso parere sono anche numerosi utenti, che stanno scrivendo centinaia di messaggi sui social network. A quanto pare davvero in pochi credono ormai alla buona fede del cavaliere e dovrà necessariamente impegnarsi moltissimo per provare a riconquistare la fiducia dello scettico pubblico. (Continua dopo la foto)









Se da un lato esisterebbero dunque alcune emozioni non del tutto messe a tacere nel cuore e nella mente della dama torinese, il discorso non assume la stessa valenza per il cavaliere, il quale si dice intenzionato a non voler riprendere una frequentazione con la 72enne. In uno scenario certamente denso di sorprese, anche l’opinionista Tina sarà pronta a dire la sua su Gemma Galgani. E non saranno giudizi positivi.

“Ce l’hanno con me…”. Floriana Secondi ora accusa e dice tutto: “Perché mi hanno esclusa”