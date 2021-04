“Per tre anni mi ha fatto…”. Torna a UeD ed è subito caos su Ida Platano. E lo studio si infiamma

Si torna a parlare di Uomini e Donne e in particolare di Anna Tedesco, ex dama del parterre femminile del Trono Over, che è tornata a dire la sua del dating show durante una diretta con Veronica Ursida su Instagram, soffermandosi in particolare sulle sue considerazioni rispetto ad alcune dame. Ma cosa avrà da dire l’ex dama senza peli sulla lingua?

Tutto inizia da una domanda del pungente Fralof, intervistatore seriale dei volti di Uomini e Donne, che ha chiesto ad Anna quale fosse la più vanitosa in trasmissione, la risposta non si è fatta attendere: “Ida Platano, me la sono sorbita tre anni, più vanitosa di lei non c’è nessuno, non ne potevo più” ha dichiarato, non risparmiando anche qualche colorita affermazione in merito alla sua storia con Riccardo. (Continua a leggere dopo la foto)















Qui, la Tedesco, dopo aver spiegato perché secondo lei Ida Platano fosse la più vanitosa durante la sua partecipazione ad Uomini e Donne, si è soffermata anche sulla coppia composta da Riccardo Guarnieri, proprio ex di Ida, e Roberta Di Padua, dama campana con cui il cavaliere pugliese ha deciso di vivere una storia lontano dagli studi della trasmissione. (Continua a leggere dopo la foto)















Ha detto: “Secondo me va avanti”, Anna Tedesco in merito alla coppia, spiegando che per lei Roberta è più donna e sicura di Ida, pertanto crede di più nella coppia, che ha dichiarato che farebbe un figlio. Nella diretta Instagram con Anna Tedesco anche Veronica Ursida ha detto la sua in merito alla domanda di Fralof, che ha, con la solita verve visto che aveva già intervistato entrambe, chiesto quale dama fosse la più vanitosa di quelle arrivate ad Uomini e Donne. (Continua a leggere dopo la foto)











Non ha dubbi Anna che risponde Ida Platano, per l’altra ex dama la risposta orbita sempre intorno a Riccardo Guarnieri, questa volta però relativamente alla sua attuale compagna: Roberta Di Padua. “Per me la più vanitosa è Roberta” ha confessato Veronica, per poi concludere: “Non ci andavo per niente d’accordo”.

Ti potrebbe anche interessare: “Lo faccio ogni 15 giorni, altrimenti impazzisco”. Donatella Versace, quasi 66 anni, non può proprio farne a meno. È più forte di lei