Nella sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2021 non sono mancate le discussioni. Una di questa ha visto protagonista una delle naufraghe più chiacchierate di questa edizione, Daniela Martani. Nodo della questione, il cibo che si sa, sull’Isola scarseggia. Ma la ex gieffina ha più problemi degli altri perché essendo vegetariana non mangia pesce e quindi a volte prende delle porzioni più grandi di cocco o di riso.

Una scelta alimentare che rischia di provocare una frattura nel rapporto tra la naufraga e il resto del gruppo. E lo abbiamo visto nel corso della diretta, quando l'ex hostess ha accusato Gilles Rocca di averle mancato di rispetto, accusandola di volere fare la furba con le razioni di cibo. Daniela si è invece lamentata di essere colei che mangia di meno e di non essere sostenuta dai compagni.















E così, dopo aver visto un video in cui Gilles e Valentina Persia si lamentavano del suo atteggiamento, Daniela ha perso la pazienza: "Io non mi approprio del riso da sola, ho un cocco più grande quindi forse la mia porzione sembra più grande ma la porzione è sempre la stessa". E poi: "Mi dicono che sono permalosa e non è vero. Ieri Gilles mi ha fatto un appunto vergognoso perché, dopo che aveva tagliato il cocco, mi era capitato un pezzo più largo ma più sottile e sono stata accusata di avere fatto la furba e di avere preso il cocco più grande".















"Una roba squallidissima quando lui è il primo che quando finisce il giro del riso, va a prendersene un'altra porzione. Gilles spesso mi manca di rispetto a questa cosa non mi piace. Ho 10 anni più di lui e pretendo rispetto, perché sono più grande e perché sono quella che mangia di meno essendo vegana, non mangio pesce e lumache". Tra chi non ha acconsentito alla richiesta di Daniela di avere una porzione più grande di riso Valentina Persia, che non si è risparmiata in diretta.











“È un problema tuo. Lei non può pretendere di avere più riso perché non mangia pesce e lumache. Il riso va diviso equamente. Non le ho detto io di essere vegana”. “Non è che non mangio pesce e lumache per un capriccio. Ho fatto una scelta alimentare che è difficile”, ha risposto la Martani ma la Persia è rimasta ferma sulla sua posizione: “Che tu lo mangi o no, il riso va diviso in parti uguali”. “Mi sento discriminata perché un discorso del genere non lo avrei mai fatto”, la conclusione della concorrente vegana.

